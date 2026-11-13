Monte Alto tendrá su nuevo parque antes del próximo otoño

Terreno cercado en el futuro parque do Vixía Patricia G. Fraga

Cada vez que el PP pone en tela de juicio el estado de las cuentas municipales, el concejal de Hacienda y portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, recuerda que habían dicho que no se podría construir el Parque do Vixía, la nueva zona verde de Monte Alto, por falta de crédito y sin embargo el contrato se licitó y se concedió. Ayer, Lage aprovechó el pleno para avanzar que han comenzado ya las obras, y que deberían estar listas antes del último trimestre de 2027. Antes del 21 de septiembre, o sea, antes del otoño.

La noticia saltó después de que Roberto Rodríguez, del PP, criticará el déficit municipal y cómo este impide al Gobierno local solicitar el crédito del que dependen muchas inversiones, lo que “é unha tomadura de pelo a todos os coruñeses”. Aquello provocó la réplica de Lage, que aseguró que el Ayuntamiento tiene fondos suficientes (más de 100 millones de euros para inversiones aunque solo se han invertido poco más de 30). “Non lles gusta que poña o exemplo do parque do Vixía. Vostedes dixeron que o Concello estaba en bancarrota e que non se podía facer nada. Pero os tempos e os feitos son teimudos. Lles deixou co cu ao aire”, rebatió.

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Hay que matizar que el Parque do Vixía es una de esas obras que se han venido demorando varios años y que han figurado en los presupuestos municipales sin que llegara a ponerse en marcha, de ahí la impaciencia no solo del PP, sino de los vecinos. El proyecto surgió de la primera convocatoria de los presupuestos participativos (una iniciativa de la Marea Atlántica) realizada por el PSOE. La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampa) del CEIP Torre de Hércules fue la que propuso aprovechar este espacio abandonado en torno a la torre de agua que es el punto más alto de este emblemático barrio herculino, que ya cuenta con otras zonas verdes cercanas, como el parque de Carlos Casares.

Con el paso del tiempo, se han incrementado los costes, pasando de 1,2 a 1,54 millones de euros. Es decir, casi un 20% más de lo inicialmente presupuestado. En agosto se adjudicó finalmente el contrato a Jardinería Arce.

La garita

El nombre del parque se debe a que, en su tiempo, sobre este promontorio rocoso existía una garita de piedra en la que se apostaba un vigía que hacía sonar una campana cuando se acercaba un barco enemigo. Parte del objetivo del parque es poner en valor este yacimiento arqueológico, recuperando las piedras de la garita. Se sustituirá por una escultura de hormigón, mástiles para banderas y otros elementos vinculados a su pasado militar.

Torre do Vixía Archivo El Ideal Gallego

El parque permitirá convertir 16.000 metros cuadrados de un espacio abandonado con la torre de agua de Emalcsa en medio, como el eje de una rueda. Actualmente no es más que un descampado sin una utilidad real pero el proyecto pretende convertir el espacio en una especie de mirador para toda la ciudad, por eso se plantarán pocos árboles, y se instalarán pasarelas para permitir el fácil acceso a la cumbre. De esta manera, desde allí se podrá distinguir la Torre de Hércules y el océano, aunque la vista no estará tan despejada como cuando se construyó la garita del vigía. Por ejemplo, no se podrá distinguir el Castillo de San Antón.

1,54 millones de euros es el presupuesto de la nueva zona verde de Monte Alto, lo que es un 20% más de lo previsto inicialmente

El proyecto, enclavado en el corazón del barrio de Monte Alto, permitirá crear una zona verde que unirá varios centros de enseñanza: el CEIP Víctor López Seoane, la guardería Galiña Azul, el CEIP Torre de Hércules y el polideportivo de Monte Alto. En total, 900 niños podrán disfrutar de este nuevo espacio.

En todo caso, el pliego de condiciones señalaba que las obras durarían un año entero. En el nuevo plazo fijado por el portavoz del Gobierno local, todo tendría que estar listo con un par de meses de antelación, lo cual no suele ocurrir cuando se trata de obras públicas.