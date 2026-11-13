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Melendi para el concierto para una pedida de mano
A Coruña

Melendi los cría y el Coliseum los junta: así fue la petición de mano en su primer concierto de A Coruña

El asturiano detuvo ‘La promesa’ para felicitar a una pareja que se comprometía al ritmo de su canción

Guillermo Parga
Guillermo Parga
13/11/2026 00:02

Habían amagado con ello en ‘Tu jardín con enanitos’, pero mucho himno generacional que suponga no parece la temática más adecuada para hacer una oda al amor. Por lo tanto, dos enamoradizos fans de Melendi esperaron a las primeras estrofas de ‘La promesa’ para comenzar a caminar hacia el altar. “Yo te prometo que yo seré quien cuide tus sueños y cuando tú estés despierta el que te ayude a tenerlos”, iba diciendo el asturiano. Y ahí sí.

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Alineación de gala del Dépor para recibir a Melendi en A Coruña

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Se dio cuenta Melendi de lo que estaba pasando en las primeras filas y se dirigió directamente a la pareja “para que lo compartieran con todos”. Les deseó fueran “muy felices” y un amor duradero para no acordarse de que todo había empezado en un concierto de Melendi, en caso de fracaso. Y todo el Coliseum, casi 5.600 personas, acompañaron esos deseos.

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