Melendi los cría y el Coliseum los junta: así fue la petición de mano en su primer concierto de A Coruña

Habían amagado con ello en ‘Tu jardín con enanitos’, pero mucho himno generacional que suponga no parece la temática más adecuada para hacer una oda al amor. Por lo tanto, dos enamoradizos fans de Melendi esperaron a las primeras estrofas de ‘La promesa’ para comenzar a caminar hacia el altar. “Yo te prometo que yo seré quien cuide tus sueños y cuando tú estés despierta el que te ayude a tenerlos”, iba diciendo el asturiano. Y ahí sí.

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Se dio cuenta Melendi de lo que estaba pasando en las primeras filas y se dirigió directamente a la pareja “para que lo compartieran con todos”. Les deseó fueran “muy felices” y un amor duradero para no acordarse de que todo había empezado en un concierto de Melendi, en caso de fracaso. Y todo el Coliseum, casi 5.600 personas, acompañaron esos deseos.