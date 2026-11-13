Estos serán los servicios mínimos del bus urbano durante la huelga de Tranvías

Un bus urbano de la línea 22, en la plaza de Pontevedra Quintana

El Ayuntamiento de A Coruña ha establecido este viernes los servicios mínimos que regirán el transporte colectivo urbano de pasajeros durante la huelga del próximo lunes, convocada por la mayoría de los sindicatos presentes en el comité de empresa de la Compañía de Tranvías. La resolución establece que circulen por la ciudad el 65,17% de la oferta habitual, con 58 autobuses de un total de 89 vehículos. Es decir, una decena más que durante el paro general del pasado miércoles. El porcentaje aprobado se sitúa entre las propuestas presentadas por la empresa concesionaria, que solicitó 62 autobuses (69,7%), y la del comité de obras, que se propuso 52,5 (58,99%).

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Entre las líneas con mayor dotación mínima de servicio se encuentran la UDC, con cinco autobuses; las líneas 1A, 14, 6 y6A, con tres y cuatro vehículos, respectivamente; así como las líneas 3, 3A, 4, 5, 7, 11, 12, 12A, 17, 20, 21 y 22, que tendrán entre dos y tres autobuses. La línea UDC 2 (San Pedro de Mezonzo-Zapateira-UDC) mantendrá en circulación cuatro vehículos. Así, el decreto también establece que la Compañía de Tranvías será responsable de organizar el trabajo y nombrar al personal necesario para proporcionar los servicios mínimos, con la participación del comité de la empresa o del comité de huelga. Además, el concesionario debe informar al Ayuntamiento diariamente de posibles incidentes y deficiencias detectados durante el día.

Por líneas

Línea 1: 2 autobuses.

Línea 1A: 3 autobuses.

Líneas 2 y 2A: 2 autobuses.

Líneas 3 y 3A: 3 autobuses.

Línea 4: 3 autobuses.

Línea 5: 3 autobuses.

Líneas 6-6A: 4 autobuses.

Línea 7: 3 autobuses.

Línea 11: 3 autobuses.

Línea 12: 3 autobuses.

Línea 12A: 3 autobuses.

Línea 14: 4 autobuses.

Línea 17: 2 autobuses.

Línea 20: 3 autobuses.

Línea 21: 3 autobuses.

Línea 22: 3 autobuses.

Líneas 23 y 23A: 1 autobús.

Línea 24: 1 autobús.

Línea UDC: 5 autobuses.

Línea 2 de la UDC: 4 autobuses.

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Las secciones sindicales de UGT, CIG y GTT anunciaron el pasado lunes el paro "como medida de presión ante la situación actual" y, sobre todo, ante el "enquistamiento" en la negociación con la empresa del nuevo convenio, según explicó el presidente del cómite de empresa y miembro de la UGT, Alberto Couselo. Tal y como apunta Couselo, "la plantilla está agotada de trabajar con material obsoleto en una ciudad cada vez más colapsada y con un número de viajeros que crecen exponencialmente con la aparición de nuevos barrios". También frente a la presión "para cumplir horarios imposibles", así como el estrés que provoca al conductor el "exceso de viajeros o la escasa planificación ante grandes eventos en la ciudad", comenta.

De esta forma, representantes de los sindicatos hacen un llamamiento a los coruñeses para que no cojan el bus durante el próximo lunes: "Vaia donde vaia, non vaia en autobús", se puede leer en uno de sus folletos informativos. Además, anuncian que durante la mañana de la jornada realizarán una marcha por toda la ciudad. En concreto, la movilización saldrá a las 08.00 horas desde Cocheras y pasará por la Casa del Agua, la plaza de Pontevedra, el Obelisco y terminará, previsiblemente, a las 10.00 horas en la plaza de A Palloza.