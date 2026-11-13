La Xunta licita los dos ascensores que flanquearán la avenida de            A Pasaxe para conectar el Chuac

Visita de la concelleira de Vivenda, María Martínez allegue, a las obras de accesibilidad del Chuac

Las obras del Chuac avanzan, aunque sea muy lentamente, y la prueba es que ayer, la concejala de vivienda, María Martínez Alleuge, acudió al Chuac con la delegada de la Xunta, Belén do Campo, para anunciar la instalación de dos nuevos ascensores que permitirán salvar 16 metros de desnivel en el complejo hospitalario. A Coruña ya cuenta con cinco ascensores públicos, de manera que con estos sumarán siete. Pero hay que contar también con otros tres planificados para el barrio de Las Flores y otro en Os Castros. Es decir, que pronto serán once.

El primer ascensor contará con tres paradas y permitirá comunicar la senda de la zona de As Xubias de Arriba con la AC-12 (la avenida de A Pasaxe) y con la pasarela peatonal existente, salvando un desnivel de diez metros. El segundo ascensor dispondrá de dos paradas y conectará la parada del autobús interurbano de la AC-12 con el nuevo paso superior, en las proximidades del a área de consultas externas. Esta estructura tendrá una altura total superior a los 22 metros y supera un desnivel de 16 metros (cuatro plantas de altura).

Ascensor junto al Chuac en una infografía facilitada por la Xunta

La intervención se completará con nuevas escaleras y una rampa accesible desde As Xubias de Arriba, así como la reorganización de las aceras. En total, son 1,4 millones de presupuesto para esta licitación. Las ofertas se podrán presentar hasta el nueve de diciembre y la previsión es iniciar las obras el primer semestre del próximo año, con un plazo de ejecución de un año. Es decir, que los transeúntes no podrán emplear estos ascensores hasta principios de 2028. Allegue aseguró que la obra supone una “transformación integral da contorna”.

Ascensor del Chuac en el lado de As Xubias

As Xubias

Sin duda, la principal ventaja es que no solo resultará útil a los visitantes del Hospital, sino también a los vecinos de As Xubias, este pequeño núcleo ubicado a la orilla de la ría de O Burgo y que cuenta con muy escasos accesos. Olvidado hasta ahora por el urbanismo, las nuevas conexiones del Chuac suponen una oportunidad para romper su tradicional aislamiento, a pesar de las molestias.

La movilidad vertical está calando en A Coruña poco a poco. El primero fue en Ramón Cabanillas en 2014 en el cruce con la avenida de Arteixo, donde existe un desnivel de cuatro metros. Luego vino otra en Capitán Troncoso (diez metros) y dos en Os Castros (de otros diez metros), el último de los cuales se inauguró en 2021.

A esta lista se añaden desde julio de 2025 dos nuevos, gracias a una inyección de fondos europeos Next Generation de 430.000 euros, en Pintor Villar Chao y otro en Juan Montes. Esto, sin contar las escaleras mecánicas. A medida que la población envejece, cada vez son más necesarias.