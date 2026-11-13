La Sinfónica de Galicia celebra su segundo ciclo de conciertos solidarios, que este año llegará a la cárcel de Teixeiro
Serán actuaciones de cámara que se celebrarán del 16 al 20 de noviembre
La Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) celebrará la próxima semana la segunda edición de su ciclo de conciertos solidarios, una propuesta para llevar música en directo a centros asistencias y entidades sociales, que este año llegará hasta el Centro Penitenciario de Teixeiro.
Este ciclo se celebrará entre el 16 y el 20 de noviembre y contará con diversas agrupaciones de cámaras y solistas, todos ellos músicos de la Sinfónica de Galicia. Esta segunda edición contará con dos actuaciones que desde la propia OSG resaltan que serán especialmente relevantes, ya que la orquesta visitará por primera vez el Centro de Inserción Social y el Centro Penitenciario de Teixeiro. "Ambas citas amplían el alcance de la iniciativa y llevan la música en directo a dos entornos en los que el acceso a las propuestas culturales fuera de sus instalaciones resulta especialmente limitado", indican desde la OSG.
El programa de conciertos completo será el siguiente:
- Lunes 16 de noviembre - 17.30 horas - Centro de Inserción Social - OSG Latin Jazz Ensemble
- Martes 17 de noviembre - 11.30 horas - Fundación Padre Rubinos - Grupo Ekléctica
- Martes 17 de noviembre - 17.00 horas - Centro Penitenciario de Teixeiro - OSG Latin Jazz Ensemble
- Jueves 19 de noviembre - 12.00 horas - Hospital de Oza, unidad de cuidados paliativos - Recital de violín de Ludwig Durichen
- Jueves 19 de noviembre - 12.00 horas - Asociación Agarimo - Recital de Berthold Hamburger y Deborah Gonsalves
- Jueves 19 de noviembre - 17.00 horas - Hogar Sor Eusebia - Recital de Florian Vlashi y Rediana Lukaçi
- Jueves 19 de noviembre - 17.00 horas - Residencia Remanso - Recital de Claudia Walker y Gertraud Brilmayer
- Viernes 20 de noviembre - 12.00 horas - Chuac, servicio de Oncología - Recital de violonchelo de Diego Zecharies
- Viernes 20 de noviembre - 12.00 horas - Aspronaga - Recital de Claudia Walker y Gertraud Brilmayer