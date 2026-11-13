La Sinfónica de Galicia celebra su segundo ciclo de conciertos solidarios, que este año llegará a la cárcel de Teixeiro

Uno de los conciertos solidarios de la ensemble de violines de la OSG de la temporada pasada Javier Albores

La Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) celebrará la próxima semana la segunda edición de su ciclo de conciertos solidarios, una propuesta para llevar música en directo a centros asistencias y entidades sociales, que este año llegará hasta el Centro Penitenciario de Teixeiro.

Este ciclo se celebrará entre el 16 y el 20 de noviembre y contará con diversas agrupaciones de cámaras y solistas, todos ellos músicos de la Sinfónica de Galicia. Esta segunda edición contará con dos actuaciones que desde la propia OSG resaltan que serán especialmente relevantes, ya que la orquesta visitará por primera vez el Centro de Inserción Social y el Centro Penitenciario de Teixeiro. "Ambas citas amplían el alcance de la iniciativa y llevan la música en directo a dos entornos en los que el acceso a las propuestas culturales fuera de sus instalaciones resulta especialmente limitado", indican desde la OSG.

De Mozart a Palomino de la Quintana: A Coruña estrena este miércoles el "formato de máxima proximidad" de la OSG Más información

El programa de conciertos completo será el siguiente:

Lunes 16 de noviembre - 17.30 horas - Centro de Inserción Social - OSG Latin Jazz Ensemble

Martes 17 de noviembre - 11.30 horas - Fundación Padre Rubinos - Grupo Ekléctica

Martes 17 de noviembre - 17.00 horas - Centro Penitenciario de Teixeiro - OSG Latin Jazz Ensemble

Jueves 19 de noviembre - 12.00 horas - Hospital de Oza, unidad de cuidados paliativos - Recital de violín de Ludwig Durichen

Jueves 19 de noviembre - 12.00 horas - Asociación Agarimo - Recital de Berthold Hamburger y Deborah Gonsalves

Jueves 19 de noviembre - 17.00 horas - Hogar Sor Eusebia - Recital de Florian Vlashi y Rediana Lukaçi

Jueves 19 de noviembre - 17.00 horas - Residencia Remanso - Recital de Claudia Walker y Gertraud Brilmayer

Viernes 20 de noviembre - 12.00 horas - Chuac, servicio de Oncología - Recital de violonchelo de Diego Zecharies

Viernes 20 de noviembre - 12.00 horas - Aspronaga - Recital de Claudia Walker y Gertraud Brilmayer