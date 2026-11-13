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A Coruña

La plaza de Lugo resurgió hace 20 años tras las obras del mercado y del túnel

El Ayuntamiento terminó en 2006 la obra que cambió el aspecto de esta zona

Iván Aguiar
Iván Aguiar
13/11/2026 16:56
El mercado de la plaza de Lugo, antes y después de la reforma de 2006
El mercado de la plaza de Lugo, antes de la reforma de 2006
Archivo
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El entorno de la plaza de Lugo se ha convertido en el rincón de A Coruña que registra más dinamismo comercial. Así lo demuestra la presencia de múltiples establecimientos de Inditex, que la ha convertido en su milla de oro, y de otras cadenas. De hecho, como ejemplo, el PP coruñés escogió este lugar para realizar un acto de campaña electoral con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez -Almeida.

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Esta zona de la urbe experimentó una transformación muy importante hace 20 años, cuando el Ayuntamiento acometió la remodelación del mercado Eusebio da Guarda y construyó un túnel que desvío el tráfico bajo tierra entre la plaza de Ourense y la calle Payo Gómez, lo que permitió peatonalizar este ámbito.

Remodelación

Tras casi tres años de obras —desde el 15 de septiembre de 2003 hasta el 26 del pasado julio de 2006—, el mercado de la plaza de Lugo abrió sus puertas.

La reforma supuso la creación de un inmueble compuesto por un bajo, dos plantas y un aparcamiento subterráneo para 373 vehículos. Su coste fue de 21,5 millones de euros. La obra también sirvió para instalar una cubierta de chapa de cobre sobre rastreles de madera y fachada de vidrio laminar con estructura de acero galvanizado.

El mercado de la plaza de Lugo, antes y después de la reforma de 2006
El mercado de la plaza de Lugo, antes y después de la reforma de 2006
Archivo

El proyecto ejecutado por el Ayuntamiento supuso la mejora del exterior de la plaza, convirtiéndose en peatonal el tramo entre las calles Picavia y Payo Gómez. Este tramo pasó a ser de granito.

La remodelación del mercado dejó disponible un inmueble de casi 7.000 metros cuadrados, destinados 3.420 a puestos y 3.366 a espacios comerciales.

Estos trabajos dejaron disponibles 156 puestos, 95 en la planta baja para pescadería, 29 en la primera para carnicería y aves, y 29 en la siguiente para frutas, huevos y otros productos. La inauguración de la plaza de abastos se produjo en julio de 2006. El entonces alcalde, Javier Losada, presidió el acto, en el que destacó la mejoría las ventajas las nuevas instalaciones. “Os fuisteis de un mercado obsoleto y volvéis a un mercado maravilloso”, explicó.

Tras la ejecución de este proyecto, el entorno de la plaza de Lugo resurgió con fuerza como área comercial, ya que muchos de los locales que permanecían cerrados durante años volvieron a registrar nueva actividad. Otros se traspasaron para dar cabida a nuevos negocios.

En los bajos exteriores del mercado, abrieron sus puertas la FNAC y tres locales de Inditex, Bershka, Stradivarius y Pull&Bear.

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