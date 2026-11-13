La nueva encina de los Cantones presenta ya las primeras señales de estar secándose

La encina de los Cantones, en una imagen de esta semana Patricia G. Fraga

El ciclo de la naturaleza (que aún se perpetúa, a pesar del cambio climático) indica que en otoño las hojas deben amarillear y caer. Pero eso solo ocurre con los árboles de hoja caduca. Por eso resulta alarmante que pase con una especie de hoja perenne, como es el caso de la encina de los Cantones. Conviene no olvidar que este árbol se plantó hace veinte días, en la noche del 21 al 22 de octubre, nada más haber arrancado el metrosidero que había languidecido durante meses. Ahora, la encina que lo sustituye muestra también hojas secas en su copa, sobre todo en la parte inferior, y hay quien recuerda que fue así como empezó la muerte de su antecesor.

Preguntado al respecto, el ingeniero forestal Carlos Franco reconoce que las hojas amarillas son una mala señal, pero matiza que todavía no se puede dar por muerto al ejemplar de ocho metros que plantó el Ayuntamiento hace tan poco tiempo y cuyo precio valora en más de 20.000 euros. “Ahora mismo, se está adaptando después de haber sido trasplantado. Sabremos si arraiga de aquí a una semana o quince días”, advierte.

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Las hojas secas podrían ser una señal de que el árbol no recibe toda la humedad necesaria, a pesar de que el tiempo es nuboso y que ha llovido en varias ocasiones. El caso es que en los viveros se suele meter a árboles como estos dentro de un cajón, para que desarrollen las raíces dentro y no se extiendan. Así, es más fácil luego trasplantarlos. Por otro lado, esto es más fácil con un árbol de pequeño tamaño.

De esta manera, cuando se introdujo la encina en el hueco que acababa de dejar el metrosidero, el tamaño de sus raíces era manejable. Sin embargo, siempre cabe la posibilidad de que hayan resultado dañadas de algún modo y que no puedan absorber toda la humedad que el ejemplar necesita. En todo caso, el tiempo no estaría ayudando porque las temperaturas tan suaves provocan que el árbol, que normalmente estaría aletargado por el frío, siga funcionando y que continúe lo que se denomina crecimiento vegetativo.

Obras casi finalizadas

De confirmarse la muerte de la encina, sería el tercer árbol que ha adornado en los Cantones que no resiste, dado que antes del metrosidero, hubo uno anterior, y un revés para el Ayuntamiento, que quiere abrir los Cantones antes de que acabe el año. Ya han finalizado casi todas las obras, y se han instalado los últimos bancos.

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La alcaldesa, Inés Rey, ya ha tenido que aguantar bastantes críticas por trasladar el metrosidero unos metros para instalar la nueva salida del parking de los Cantones, en diciembre del año pasado, un cambio que se hizo a plena luz del día, con una grúa. Y a medida que su aspecto iba empeorando, las críticas que tenía que capear eran cada vez mayores.

El Gobierno local tenía la esperanza de dar carpetazo al asunto cambiando rápidamente un árbol por otro de gran porte (tiene 35 años) durante la noche, pero parece que tiene mala sombra.