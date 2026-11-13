La Librería Arenas celebra el Día de las Librerías con descuentos, regalos y una firma especial en A Coruña

Varias personas compran en la céntrica librería Arenas Patricia G. Fraga

La Librería Arena se suma este viernes, 13 de noviembre, a la celebración del Día de las Librerías con una jornada especial repleta de propuestas para los amantes de la lectura. La iniciativa incluye descuentos, regalos y una actividad literaria destacada en su establecimiento de Cantón Pequeño, en A Coruña.

Durante toda la jornada, los clientes podrán beneficiarse de un 5 % de descuento en todos los libros. Además, quienes realicen compras superiores a 25 euros recibirán un regalo especial.

La celebración contará también con una selección de tres títulos entre los que los lectores podrán elegir: 'La Cena de los Videntes', de Javier Ozores; 'La Coruña Verde', de Joaquín Díaz-Pache Montenegro y Manuel Carretero Ramos; y 'La noche de las palabras', de Luis Pousa.

Uno de los principales atractivos de la jornada será la firma del libro 'La ciudad vieja: alma coruñesa. Edificios, calles, rincones y personajes', del escritor Jorge Blanco Cortés. El encuentro con el autor tendrá lugar en Librerías Arenas, en Cantón Pequeño, número 26, entre las 19:00 y las 20:30 horas.

Los beneficios que genere el autor con esta iniciativa se destinarán a la Cocina Económica Coruñesa, incorporando así un componente solidario a la celebración.