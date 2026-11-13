Los bancos de madera de la grada de los Cantones Quintana

La grada de los Cantones ya tiene sus bancos de madera. Se completa así una parte más de la obra en la zona, al hacer que la sala de estar de los coruñeses cuente con unos asientos pensados para que los vecinos dispongan de butacas en torno a la zona del Obelisco. Son, en total, cuatro bancadas, una para cada nivel de la grada.

En las últimas semanas, los transeúntes ya podían ver de manera precisa la forma del graderío. Ahora, si bien el recinto todavía está vallado y no pueden probar los bancos, los vecinos tienen una idea todavía más clara del estado final de la obra en los Cantones.

Las gradas se sitúan sobre la salida del parking subterráneo, igual que al otro lado se encuentra el ascensor de hormigón que tantas críticas ha suscitado en el PP. Los nuevos asientos de madera, además de aumentar el confort de la zona, unifican el aspecto del graderío con los otros bancos que ya se han instalado a lo largo de los Cantones.

El banco circular de los Cantones ya cuenta con asientos de madera Más información

No es la única novedad relacionada con el confort esta semana en la obra de los Cantones. Y es que estos días ya se han instalado también los asientos de madera en el mayor banco que acogerá la zona, el de la exedra de la plaza de Mina.