La glorieta de América sufre cortes de tráfico este viernes

Obras en la glorieta de América Javier Alborés

La glorieta de América, en A Coruña, sufrió nuevas afecciones al tráfico este viernes, 13 de noviembre, debido a las obras que se están ejecutando para renovar las instalaciones eléctricas de la zona. La intervención obligará a realizar un corte de circulación puntual para permitir la descarga del nuevo centro de transformación.

La operación, que está coordinada con los servicios de Tráfico, se enmarca en los trabajos que se desarrollan estos días en la rotonda para sustituir el actual centro de transformación por uno nuevo.

La actuación está siendo ejecutada por la compañía eléctrica y tiene como objetivo mejorar la calidad y la fiabilidad del suministro eléctrico de aproximadamente 800 clientes del entorno.

Las obras en la glorieta de América mejorarán el suministro eléctrico de 800 clientes en la zona Más información

Las obras comenzaron con el desmontaje de las instalaciones existentes para colocar el nuevo centro de transformación en su lugar. La intervención cuenta con una inversión aproximada de 200.000 euros y la previsión de la compañía es que los trabajos estén finalizados en una semana.

La glorieta de América ya había sido objeto de actuaciones durante el verano de 2025. Según explica la empresa, aquella intervención inicial permitió concretar el alcance de los trabajos que se están desarrollando ahora.

Las obras han generado algunas complicaciones puntuales en la circulación, especialmente por la reducción del espacio disponible para los vehículos y las dificultades que encuentran autobuses y camiones de grandes dimensiones para atravesar la zona.