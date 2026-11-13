La Fundación ONCE se convierte en un hogar para estrenar el libro de María del Carmen de la Iglesia

María del Carmen de la Iglesia, con su libro en la presentación. Patricia G. Fraga

En unos tiempos actuales en los que no hay tiempo para nada, ni siquiera para dedicar los minutos suficientes a la preparación de lo que nos da energía y calor para afrontar los retos de cada día, María del Carmen de la Iglesia ha apostado por reunir en un mismo espacio, en las páginas de un libro, dos centenares de recetas de esas que solo con leer el nombre se pueden oler, de esas que hacen sentir a uno en el hogar.

Este viernes, la esposa del exalcalde de A Coruña Francisco Vázquez presentaba esta obra, ‘La cocina que hace hogar. Recetas de familia’ (Ézaro), en un salón de actos de la Fundación ONCE, un espacio que convirtió en hogar para ahondar en la génesis del libro y en alguna que otra curiosidad, porque la obra no sólo se nutre de sus recetas, sino también de las que aprendió de amigas o familia, de su abuela, de su madre, de su suegra, de sus nietas o del padre de su suegra, entre muchas otras personas. Un salón de actos que se quedó pequeño, ya que decenas de asistentes tuvieron que asistir a la presentación de pie, tras sobrepasarse el aforo del espacio. Asistentes entre los que se encontraba el propio exalcalde Vázquez, concejales de la actual corporación como Miguel Lorenzo, o personalidades de la cultura coruñesa como Ángel de la Cruz o Javier Ozores Marchesi, entre muchos otros.

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Acompañaron a De la Iglesia la editora de Ézaro, Ana Díaz; el director de El Debate y autor del prólogo, Bieito Rubido; y el vicepresidente de la Academia Gallega de Gastronomía, Chema Paz Gago; entidad de la que más miembros quisieron hacer acto de presencia en la Fundación ONCE.

Era Díaz quien daba la palabra a los presentes, no sin recordar antes que este es “más que un libro de cocina, es un libro de memorias y afectos”. Un hilo del que también tiró Rubido durante su intervención, cuando apelaba a esa cocina de familia que subtitula el libro y que en la inmensa mayoría de hogares crearon las madres: “No valoramos suficiente a quien cocinaba en casa, nuestra madre, ese arte que desarrollaban las madres, pero es que además lo que dice el libro es cierto, la cocina hace hogar, pero es que además hace familia, hace unión”.

“Este libro es una joya”, apuntaba el periodista, que añadía que supone una “síntesis extraordinaria de la mejor y más brillante cocina”. Paz Gago, a continuación, reincidía apelando a la “joya” construida con este libro, antes de apelar a la intensa literatura gastronómica creada desde A Coruña (Picadillo o Emilia Pardo Bazán, entre muchos otros ejemplos) y concluir alabando esa cocina familiar que huye de medidas, o más bien que crea unas nuevas: “Las copas, los vasos, las latas, los chorritos, los puñaditos...”.

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“Pretendía hacer un libro de cocina tradicional, familiar, no es un libro que invente nada, es muy sencillo”, aseguraba la propia María del Carmen de la Iglesia durante su intervención.

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“He querido homenajear a los coruñeses que han participado en la cocina de esta ciudad”, afirmaba volviendo a enumerar a la condesa o a Picadillo, “un alcalde que cocinaba, no como otros”, bromeaba ante la carcajada general del auditorio.

“Rindo homenaje a la cocina de toda la vida, esa de la que conservamos los olores, tengo recuerdos de comidas en casa que aún puedo oler ahora”, decía orgullosa. Y reincidía en la importancia de la comida como asunto social, algo apuntado tanto por Rubido como por Paz Gago. “Comer en familia es importante, son las reuniones que hacemos, los santos, los cumpleaños, las navidades... todas alrededor de una mesa”.

Y, antes de concluir, quiso romper una lanza “con los placeros de Coruña”: “Tenemos una materia prima impresionante”, aseguraba antes de responder a un par de preguntas que la trasladaron de nuevo a Italia, a los tiempos en que Vázquez era embajador ante la Santa Sede, donde enseñó a hacer churros: “Eran peores que los de Bonilla, pero los italianos no se enteraban”, afirmaba entre risas.