El nuevo puerto dispondrá de tres líneas de pantalanes para atracar el mayor número de barcos Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001 se empezó a construir el puerto deportivo de Oza con el montaje del primer pantalán; hace 50 años, en 1976, se creó el primer grupo de canción profesional gallega llamado “Roi Xordo” y también se firmó el convenio colectivo de Hijos de Rivera; hace 75 años en 1951, la Clínica Labaca se destinó a la lucha contra la tuberculosis en la ciudad y hace 100 años, en 1926, la ciudad acogió con entusiasmo la creación del Club Náutico Coruñés.

Portada de El Ideal Gallego del 13 de noviembre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años | El puerto deportivo de Oza arranca con el montaje del primer pantalán

Con una semana de retraso comenzaron las obras del nuevo puerto deportivo de Oza. La empresa constructora inició el montaje del primer pantalán. Los operarios trabajarán contrarreloj para que los 237 amarres estén instalados en un mes. El presidente del club El Puntal, Ángel Rodríguez, explica que la obra se irá realizando de forma escalonada, para no tener que retirar más de cincuenta barcos que se encuentran fondeados en Oza. En total, se colocarán tres líneas de atraque, con sus correspondientes pantalanes. Para Ángel Rodríguez este es un gran paso, “porque permitirá acceder a las embarcaciones de forma más cómoda y segura”. El edificio social y aumentar los puntos de amarre son los próximos retos que afrontará el club.

Portada de El Ideal Gallego del 13 de noviembre de 1976 Archivo de El Ideal Gallego

Hace 50 años | “Roi Xordo”, primer grupo de canción profesional de canción gallega

Se acaba de formar el grupo “Roi Xordo” sobre la base de elementos de “Ben-Virá” y del “Movimiento Popular da Canción Galega”. Ayer se presentó por primera vez a la prensa por primera vez a la prensa con el nuevo nombre, y tuvimos ocasión de conocer a estos jóvenes integrantes del primer grupo profesional de canción gallega organizado en Galicia. Sus componentes son cinco hombres y una mujer, Pi da Bahía, Ze Luiz, Kico, de Cariño, Antón Seoane, Rodriguo Romaní y Pilocha.

Por otro lado, en la Casa Sindical de La Coruña ha sido firmado el Convenio Colectivo de la empresa Hijos de Rivera, S.L., que afecta a todos los centros de trabajo de la fábrica de cervezas “La Estrella de Galicia”, estableciéndose su vigencia para un período de dos años.

Portada de El Ideal Gallego del 13 de noviembre de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | El problema de la tuberculosis en La Coruña en vías de rápida solución

La Clínica de Labaca fue ofrecida a la Dirección General de Sanidad por el Ayuntamiento, a través del Gobernador, para que fuese destinada a la lucha antituberculosa. Y en ella, desde primeros de abril habrá unas 200 camas. Ya se está al habla con los Montepíos para acelerar la terminación de las obras de instalación y montaje. Otra etapa decisiva será el acondicionamiento total del Sanatorio de El Ferrol del Caudillo, a falta sólo de abastecimiento de aguas.

También el domingo se celebró en la Avenida de Fernández Latorre la solemne ceremonia de la bendición y colocación de la primera piedra de la nueva iglesia que los RR.PP Redentoristas van a edificar en honor al Redentor y a la Santísima Virgen del Perpetuo Socorro.

Portada de El Ideal Gallego del 13 de noviembre de 1926 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | Entusiasmo por la creación del Club Náutico Coruñés en la ciudad

Aumenta el entusiasmo por la creación del Club Náutico Coruñés al que se piensa dar gran impulso a fin de que llegue a ser uno de los mejores de los puertos del Norte y Noroeste de España.

Anoche se reunió la Comisión organizadora y Junta directiva con objeto de ultimar detalles para la asamblea que se celebrará el domingo a las doce, en el local de la Liga Marítima, con objeto de dar cuenta de los trabajos de creación realizadas, tener un cambio de impresiones en relación con los planes a seguir, y para la completa organización de la mencionada sociedad náutica.

También se ha recibido el resumen numérico del Centro Electoral en A Coruña, con 10.673 varones y 6.436 hembras.