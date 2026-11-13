Farmacia, peluquería, o restaurante: los comercios que dejó atrás la “primera estación de España”

María Campos, de niña, junto a su madre, Celsa Mallo, en una foto tomada en La Carballesa a principios de los años 80

El pasado 2 de noviembre la estación de autobuses de la calle Caballeros se despedía definitivamente de los viajeros tras el cambio de ubicación al espacio intermodal de la avenida de A Sardiñeira. El próximo jueves, lo hará la confitería La Carballesa, el último superviviente del edificio, después de que el declive de la terminal fulminase al resto antes de que la estación soplase las velas de su 45 cumpleaños.

No obstante, aquella “primera estación de España, tanto por su modernidad como por sus servicios”, según las autoridades presentes en su inauguración, era más que un complejo destinado a la entrada y salida de autocares, también un “pequeño centro comercial” que llegó a albergar casi una decena de negocios: desde un restaurante, un estanco o un quiosco, hasta una farmacia y una peluquería de mujeres y caballeros.

El último comercio de la antigua estación de buses de A Coruña cerrará sus puertas este mes Más información

Así lo recuerda María Campos, propietaria de la confitería que el jueves cerrará la persiana para siempre. Aunque era pequeña, rememora cuándo sus padres, Jesús Campos y Celsa Mallo, montaron el negocio pocos meses después de que el entonces ministro de Obras Públicas, Antonio Valdés González Roldán, cortase la cinta de entrada en la inauguración de la estación, el 20 de agosto de 1975. Entonces ya “había de todo”, señala la actual dueña.

Los negocios

Aquel vestíbulo, que hoy se ve desolado y únicamente ocupado por algunas oficinas de Movilidad, entonces estaba plagado de locales comerciales. Además de taquillas, teléfonos y aseos, los viajeros se encontraban a su entrada con un quiosco, un estanco, una farmacia, una cafetería, un restaurante, e incluso una peluquería. Precisamente a estas tres últimas dependencias también se podía acceder desde el exterior y, en el caso del restaurante, contaba con dos plantas.

En el local de hostelería, un afamado asador de la zona, también se organizaban cenas-baile. “Aunque la planta baja cerró a finales de los años 80”, relata Campos. Por lo que apenas convivió con La Carballesa: “Recuerdo que había muchísima gente siempre, no solo viajeros”, comenta la propietaria.

Más tarde, junto a la confitería, se incorporaría una sala de juegos, una joyería y una tienda de complementos y regalos, con el nombre de Garabata. Antes del apogeo comercial de los años 80, con la apertura de El Corte Inglés, Cuatro Caminos, Continente o Alcampo, la estación de Caballeros era la única que, en un mismo recinto, acogía varios negocios. Además, por supuesto, del tránsito de viajeros del transporte por carretera con origen o destino A Coruña.

Inés Rey exige a la Xunta "el mismo trato" que Vigo sobre la titularidad de la antigua estación de buses Más información

Según Campos, la alta afluencia de personas en el edificio duró varias décadas, por lo que “había que ayudar muy a menudo”. Al principio, en La Carballesa solo vendían pasteles y bollería, así como algún que otro producto en menor volumen como chicles, bombones o alguna que otra bebida. El género lo transportaba cada día su padre desde un obrador que tenía en el Agra do Orzán. Una vez cerró la cafetería, la tienda de regalos o el quiosco –este fue el último en echar el cierre, en 2020–, y ya con María Campos al cargo, la tienda se reinventó y comenzó a ofrecer otros productos como café, refrescos, bocadillos y snacks, pero también imanes o souvenires varios. Tras la marcha de viajeros, el rendimiento económico bajó exponencialmente, por lo que el cierre del negocio era casi una obligación.

En los últimos años, ni siquiera el tránsito de viajeros era tan fuerte como antaño, pero también vivían de los funcionarios del Ayuntamiento con dependencias en la terminal, de profesores y alumnos de autoescuela –muchos tienen la estación como punto de partida de los exámenes– y de los taxistas, así como de universitarios o viandantes que residen por la zona o, hasta estas últimas semanas, cruzaban la estación para pasar de la calle Caballeros a Cuatro Caminos o viceversa. Ahora, con la marcha de la mayoría de los taxis y el cierre de la zona de andenes y vías, cada vez son menos los clientes directos de La Carballesa. Aunque la dueña se muestra “prudente”, ella sabe que su futuro seguirá, de alguna manera, ligado a los viajeros.