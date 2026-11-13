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A Coruña

Extimidad: la palabra a recordar durante este 25-N en A Coruña

Como cada año, la alcaldesa aprovechó para pedir un centro de crisis 24 horas en la ciudad

Abel Peña
Abel Peña
13/11/2026 16:56
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El próximo 25-N es el Día contra las Mujeres, como siempre, el Ayuntamiento ha preparado un apretado programa  para concienciar ala opinión pública de la gravedad del problema que lleva por título 'Non hai escusas'. La alcaldesa, Inés Rey, que presentó la iniciativa recordó que en lo que va de año son 44 las víctimas mortales de violencia de género y destacó el problema de la extimidad, como se llama a hacer pública la intimidad (en este caso, de una mujer) a través de las redes sociales.

Como cada año, Rey aprovechó para pedir un centro de crisis 24 horas en la ciudad, y evitar así que las víctimas tengan que desplazarse a Ferrol o a Santiago. Rey recordó además que este 25-N se celebra en medio de unas elecciones generales. "Hai compromisos que non poden depender de ningún resultado electoral. A vida, a seguridad, e a liberdade das mulleres e dos seus fillos son unha obriga democrática de todas as institucións e de todas as forzas políticas", declaró.  

Pero las excusas, asegura, siguen ahí, como el control con la excusa de cuidado o la imagen que se comparte "de broma" o la violencia que se relativiza. "Este año engadismolle un apelido, que é extimidade: a exposición pública do intimo e do privado. Vivimos nese mundo, porque grna parte das nosa vidas pasa por unha pantalla, e a violencia machista tamén", denunció. La alcaldesa señaló que la violencia digital afecta especialmente a las mujeres con presencia pública (periodistas, activistas y a cualquier mujer que opina en las redes. 

Rey recordó que una de cinco jóvenes piensa que la violencia de género no existe, y el porcentaje se duplicó en los últimos años, a pesar de estas iniciativas divulgativas. La alcaldesa recordó la existencia de la violencia vicaria. "So este ano mais de 50 nenos, fillos de mulleres que sofren violencia de xénero, están a recibir atención psicolóxica no noso CIM (Centro de Información a la Mujer)", declaró .

'Quero decir aos homes que o silencio tamén é unha escusa-advirtió Rey-.Así que non hai escusa". 

Programa

Rey cedió el turno de palabra a la concejala de Igualdad, Nereida Canosa, que pasó a desgranar el programa que se ofrece en el CIM, los centro cívicos y las bibliotecas. El 20 de noviembre, la Fundación ONCE acoge por la mañana la jornada 'Ciberviolencias na era da extimidade' dirigida a profesionales pero abierta a la ciudadanía. El 23 de noviembre, a las 19.30 horas, el Fórum Metropolitano acogerá el monólogo 'Golpes', con Estibaliz Veiga.

A las 17.30 horas del día 24, Afundación proyectará la película 'La buena hija' seguida de una mesa redonda con la director y profesionales del CIM. El 25, el servicio de canguros de las ludotecas de Monte alto y Novo Mesoiro celebrarán tres actividades para niños y se celebrará una marcha de varios institutos para crear un aplazo humano y la lectora del manifiesto en la explanada de Riazor a las 12.00 horas. 

Entre el uno y el tres. el psicólogo y sexólogo Alejandro Villena impartirá once talleres sobre pornografía y violencia digital en institutos de la ciudad. En las bibliotecas municipales los alumnos de secundaria podrán jugar a 'Redes e relacións asas' y de nueve a trece años, en la biblioteca del Fórum 'Qué lle pasa a Xela?'

El centro cívico de Los Rosales acoge del 16 al 30 de noviembre una muestra sobre libros y un mural participativo. Espacio Diverso continúa con el taller 'Movimiento e identidad' en el centro cívico de la Ciudad Vieja y el teatro Colón programa el Festival Norte Cinema Diverso el día 25, al cierre del ciclo Elas son Artistas, con la actuación de Ede, el día 29. 

El 27 de noviembre, de 09.00 a 14.00 horas, la activista Cristina Fallarás participará en una jornada sobre violencia viaria de en la Fundación Once.

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