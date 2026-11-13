Interior del Pull&Bear tras su reforma Inditex

Inditex vivió este viernes una jornada especial en A Coruña, su ciudad natal. Tras tres meses de obras, el local de Pull&Bear ubicado en la plaza de Lugo reabrió sus puertas y los clientes ya pudieron volver a realizar sus compras con normalidad.

La reapertura, ocurrida a las 13.00 horas, llegó en medio de una importante expectación, con decenas de personas que entraron y conocieron el nuevo aspecto de la tienda a los pocos minutos. De hecho, el establecimiento mostró una elevada concurrencia muy poco tiempo después de que las verjas se levantasen y el paso quedase abierto.

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Con la finalización de esta actuación, la multinacional fundada por Amancio Ortega ha completado las remodelaciones de todos sus establecimientos ubicados en el mercado Eusebio da Guarda: Bershka, Stradivarius y el propio Pull&Bear, además del Oysho que se encuentra situado en un bajo al otro lado de la calle.

Los escaparates del establecimiento están compuestos por grandes ventanales que exhiben conjuntos actuales, como una chaqueta roja con pantalones oscuros, un abrigo largo gris y prendas con estampado de cebra y tonos morados. Además, destaca el techo con un diseño cuadriculado iluminado que aporta una gran claridad al espacio comercial.

Colección coruñesa

Esta tienda cuenta con una característica propia: cuenta con una importante colección dedicada a A Coruña, con camisetas, sudaderas o camisas, entre otros. Una de ellas, destaca por hacer mención a múltiples barrios de la ciudad, como Monte Alto, Orzán, Os Mallos, Os Castros, Riazor, Ciudad Vieja o Gaiteira, entre otros. Otras incorporan la imagen de la Torre de Hércules o eslóganes como "Coruña Club".

El renovado establecimiento, de más de 600 metros cuadrados de superficie comercial, ofrece a los clientes diferentes recorridos que incorporan la última imagen de tienda y que varían de una estancia a otra.

Experiencia

Inditex resalta que los "contrastes de acabados, los materiales y la ambientación" marcan "la transición entre espacios", cada uno con una identidad propia. "La madera en tonos cobrizos, las superficies de aspecto pétreo, el pavimento claro y los elementos metálicos y espejados aportan calidez y carácter al local", asegura.

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La experiencia de la primera planta continúa por una habitación central en la que se expone la zona denim de chico, que da paso a las colecciones más urbanas y a la propuesta street de la marca, STWD.

La tienda cuenta, además, con los últimos lanzamientos de la colección de perfumería, así como con un área de probadores renovada y cajas de pago asistido, que facilitan la experiencia de compra.

Organización

También explica que el espacio cuenta con un punto de entrega y recogida de pedidos online, que facilita dicha experiencia al cliente. A esto se suma la iluminación cenital reticulada, que da continuidad al conjunto, mientras que los acentos de color y los cambios de material introducen un contraste a través de las diferentes estancias.

La reforma organiza la oferta por colecciones; en la planta calle la colección más urbana de chica es la protagonista, y el recorrido continúa hasta la planta superior, donde hay un espacio dedicado a la línea Pacific Republic, la apuesta más joven de la sección.

Dos decenios

Los tres locales situados en el mercado abrieron sus puertas al público hace casi 20 años, en 2007, tras la completa renovación que el Ayuntamiento realizó en este edificio.

En los años posteriores, el grupo con sede en el polígono de Sabón (Arteixo) amplió su presencia en esta zona de A Coruña con la apertura de nuevos locales en el entorno de la plaza de Lugo. Es el caso de Zara Man, Zara, Massimo Dutti y Zara Home. De este modo, el centro de la ciudad cuenta con una importante presencia de las marcas de Inditex.

El eslogan elegido para la reapertura del Pull&Bear este viernes fue 'de volta na praza' de la marca viene acompañada de una serie de acciones comerciales para agradecer la colaboración de todos los negocios locales con Pull&Bear en La Esquina durante los meses de renovación de la tienda de Plaza de Lugo.

A su vez, la tienda toma ahora el testigo como punto de encuentro para descubrir cada semana las nuevas propuestas de Pull&Bear y reafirmar su voluntad de seguir conectando street, moda y comunidad con la ciudad de A Coruña.