El partido entre Sánchez y Feijóo se juega también en Riazor

En Riazor no todo va de fútbol. La política también ha encontrado su particular terreno de juego en la calle Manuel Murguía, justo delante del estadio del Deportivo.

Allí han aparecido dos carteles electorales que han llamado la atención de quienes pasan por la zona: uno con Pedro Sánchez y el mensaje 'Vota PSOE' y otro con Alberto Núñez Feijóo animando a votar al PP.

Así que, al menos en este rincón de A Coruña, ninguno de los dos candidatos consigue imponerse al otro. Hay representación de ambos partidos y el marcador está claro: empate a dos.

Mientras el Dépor pelea por sus propios resultados sobre el césped, Sánchez y Feijóo libran su particular partido en los alrededores de Riazor. Eso sí, de momento no hay VAR que deshaga el empate.

En Manuel Murguía, por ahora, tablas entre PSOE y PP.