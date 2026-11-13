Dolores Redondo | “Aunque las bases sean de novela negra, he dinamitado las paredes del género”

Dolores Redondo, en A Coruña Patricia G. Fraga

Dolores Redondo vuelve a ‘Los valles tranquilos’ con la tercera entrega de la saga, ‘Todas las noches, todas las ciudades’ (Destino), de la cual ya explica que hace gala de la “gran originalidad en su arquitectura”, porque aunque es la tercera pata de la serie, “es la segunda parte de las dos anteriores”, apunta sonriente. Visita Galicia para presentar este nuevo libro, que estrenó este jueves ante el público de A Coruña en un acto en el Paraninfo de la UDC.

La originalidad de la novela y su arquitectura, explica, también está haciendo que la promoción, estas entrevistas, sean diferentes. “Creo que es por la cantidad de capas que tiene la novela, cada uno va a sus intereses y está siendo muy original y divertido, también para mí, porque no hay la misma pregunta tan repetida como con otras novelas”, comenta.

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Se trata de una novela de “identidades”, como apunta la autora, que nace de una experiencia de disociación que vivió ella misma. “Un día, mientras paseaba bajo la lluvia, tuve un recuerdo que no era mío, que era de un personaje, pasé por una calle y pensé que era la calle por la que pasaba para ir al colegio cuando era pequeña, pero yo no vivía en esa población de pequeña, era un recuerdo de Amaia Salazar, mi personaje. Y, claro, esto me desconcertó bastante, pensé que se me había ido la pinza”, comenta sonriendo. Y lo enlaza con un discurso de Miguel Delibes, que incluye en la obra, sobre qué mente prevalecería si algún día le fallaba la cabeza: “No estaba seguro de qué mente de qué personaje iba a prevalecer si algún día le fallaba la cabeza, porque todas vivían y convivían y a veces la cabeza de otro personaje se ponía al frente. Me parece extraordinario y quise investigar más”, comenta Redondo, que apunta a los test que se les hace a los pacientes con un trauma en los hospitales para confirmar que no disocian o a lo que vivieron actores como Bela Lugosi, que llegaron a obsesionarse con sus personajes.

Romper las paredes

Pese a todos los reflejos de Redondo que pueda haber en los personajes de la novela, la autora guipuzcoana llega a introducirse a sí misma en la obra para reflexionar sobre los procesos creativos, sobre todo en el ámbito de la novela negra.

“Aunque las bases sean de novela negra, he dinamitado las paredes de la novela negra”, dice sonriendo, mientras añade: “Lo llevo haciendo en cada una de mis novelas, porque creo que los géneros son solamente habitaciones dentro de una casa mucho más grande, que es la literatura, y no tienes por qué quedarte en una habitación, no tienes por qué limitarte a esas cuatro paredes”.

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Redondo llama a enriquecer la literatura abriendo ventanas que den al romanticismo, a la aventura o “a cualquier otro género y maridarlo con lo que tienes”. Pero, en este caso, “yo no es que haya abierto puertas, es que he tirado las paredes con una bola de demolición”, dice riendo, antes de reflexionar sobre los tintes incluso cervantinos de la obra. “El protagonista, como el del Quijote, cree que es su personaje, allí enloquecido por la lectura, aquí enloquecido por la escritura, pero hay un homenaje a ese concepto cervantino del poder extraordinario que tiene la lectura”, comenta.

En el juego de identidades que se plantea en la novela, casi se podría decir que el personaje de Colt Star en la novela sería a Benedict Newman, otro de los caracteres, lo que Amaia Salazar fue para la propia Dolores Redondo. Aunque la escritora explica que se siente más identificada con el propio Newman, igual que en obras pasadas, como la que le valió el Planeta, se identificaba más con Manuel Ortigosa. “Me siento identificada con Newman y te aseguro que es mi alter ego”, comenta antes de adentrarse en uno de los pilares de la novela, la identidad y la narrativa interna, “esa historia que tú sabes de ti, que no está destinada a ser contada”, apunta en relación a identidades sexuales o pensamientos políticos y sociales, detalles que en determinados contextos es preferible no airear, pero que es “importante que conozcamos, que tú a ti mismo no te mientas”.

Sobre la IA

En el último suspiro del libro, en el último párrafo de los agradecimientos, Redondo hace alusión a un sello que decora la contracubierta, bajo el lema ‘Sine machina’, que hace alusión a que es una creación humana y no de una inteligencia artificial.

Cuestionada sobre si duele tener que aclararlo, responde: “Podría doler, la verdad, podría llegar a ser ofensivo, pero también es un signo de nuestros tiempos, una cuestión a la que nos lleva la realidad”.

Recuerda que ella fue parte de un grupo de escritores que hace unos años solicitó a las grandes empresas de IA que no usasen sus novelas para alimentarlas, “porque lo estaban haciendo, me consta, pero con esta ya no están autorizados”. Y es que esa alimentación previa hace que la IA ya tenga un “modelo Dolores Redondo” para crear una novela tratando de imitar su estilo. “Podría ser ofensivo, pero es como tantas cosas... Es mejor adaptarse a los tiempos y espero que poco a poco vayan legislando y pongamos puertas a este campo, la IA, que, por otra parte, me parece que puede aportar muchísimas cosas buenas”, reflexiona.

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E inmersa en esa reflexión recuerda el discurso de William Faulkner en los años 50 cuando recibió el Nobel, aquel en el que aseguraba que ante las tragedias de aquel tiempo, solo le quedaba una pregunta: “¿Cuándo me volarán por los aires?”. “Era porque ellos también estaban viviendo un momento terrorífico”, explica Redondo, “la amenaza entonces no era la IA, era la energía atómica, porque acababa de pasar lo de Hiroshima y Nagasaki, todo estaba muy reciente, pero es que además vivían ya el terror de la Guerra Fría... y él, sin embargo, decía que si al final nos exterminaban, que el último grito no tenía que ser de terror, sino el de alguien creando algo, porque los humanos somos creadores”, asegura, antes de concluir: “Yo soy creadora, tú también, sigamos creando y, si nos exterminan, que nos pillen bailando, ¿no? ¿Qué vamos a hacer?”.