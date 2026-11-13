De Michael Jackson a Robe Iniesta: un Melendi ‘metallico’ llena y emociona al Coliseum de A Coruña

Melendi en el su segunda noche en el Coliseum Patricia G. Fraga

Melendi logró llenar el Coliseum de A Coruña en la segunda de sus tres noches en la ciudad, después de congregar el jueves a 5.600 personas y antes de repetir 'sold out' este sábado. El innegable tirón del asturiano provocó una asistencia transversal e intergeneracional, lo que con lo efímero de las tendencias y los hábitos de consumo, en un artista de casi 50 años, es un mérito más que considerable.

En los tiempos de la polarización, es precisamente la música la que ha escapado de la otrora irreconciliable postura entre tribus urbanas. Por eso, ver a Melendi homenajear a Metallica en el diseño de la letra M, y que las pantallas gigantes emularan el rayo de Bowie en 'Aladdin Sane', incluso se ganó a algún que otro asistente escéptico en calidad de acompañante. Porque esta gira 'Pop Rock' es la de un músico que ha madurado y que, con el éxito en el bolsillo, puede permitirse prescindir de himnos, homenajear a sus ídolos y permitirse discursos sobre filosofías de vida mientras su teclista emula a Phil Collins. Puede sonar bizarro y algo alejado del look 'porreta tirado' de comienzo de siglo. Pero el tiempo y, sobre todo sus fans, le dan la razón de forma incontestable.

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Pasaban algo más de diez minutos de la hora prevista para el inicio cuando se pagaron las luces, se encendió el mastodóntico escenario metalero, y uno de los 11 músicos que acompañaron a Melendi se marcó para abrir la noche un solo de guitarra que firmaría el mismísimo Slash. Aprovechemos para rendir tributo a la maravillosa banda que aguanta de Melendi, y que provocó más de una ovación al margen de los temas archiconocidos. De hecho, las coristas serían las perfectas sustitutas de Doro Pesch en una lista de grandes del metal femenino. 'No me des la tabarra', 'Tú de Elvis y yo de Marilyn' o 'La única puerta abierta' abrieron la veda. Y fue entonces cuando, antes de 'El peor de tus ex novios', el público comenzó a descubrir la estructura. Habló Melendi de si es peor "dejar o que te dejen" y del amor, para enlazar 'I´ll be there for you' de la serie 'Friends' con lo que quería decir. Esas pausas homenajes fueron sin duda un justo espacio para el lucimiento de su banda.

Hablamos de la banda antes que de Melendi porque, si bien nadie espera de él que sea Freddie Mercury, sí que en ocasiones el nivel vocal estuvo en ocasiones algo ahogado por la caña de su grupo y el tono bajo de la melodía vocal. Sin que el resultado final, eso sí, se resintiese. Fue, además, una noche de menos a más, en la que subió la temperatura al ritmo de los hits. A pesar de que se dejase por el camino 'Caminando por la vida' o 'El caballo la mató'. "Reniega de aquella época", dijo alguno desde la grada. Lo cierto es que no, porque 'Cheque al portamor', 'Tocado y hundido' o 'Barbie de extrarradio' elevaron las pulsaciones de una noche que había empezado algo baja.

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Aunque hubo muchas banderas del Real Oviedo, algo que Melendi agradeció con un “lo necesitamos”, para la historia del Dépor queda ‘Violinista en el tejado’, algo que como contó El Ideal Gallego el jueves se convirtió en un himno con toda la plantilla bailando. Esta vez no había jugadores, pero sí un público entregado. Junto a ‘Piratas del Caribe’ o el medley de temas antiguos fue, posiblemente, el clímax de una noche de reencuentro para muchos con su yo de hace 20 años. Por mucho que ‘Tu jardín con enanitos’ suene ahora a gamberrada de juventud y el artista lo alterne con versiones de Bob Dylan, la Creedence o Journey. O a Extremoduro, con la muy coreada ‘Salir, beber’. En la pantalla gigante Jesucristo García, y en la voz de Melendi un emocionado recuerdo a Robe Iniesta. Se le cayeron lágrimas, que en el caso de la caso de la canción de cierre fueron desordenadas.