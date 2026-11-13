Danza 10 y Tribo Solutions, ganadores de los Premios Emprende Coruña 2026

Premios AJE

Danza10 y Tribo Solutions son los grandes protagonistas de los Premios Emprende Coruña 2026. Ambos proyectos se llevaron los principales reconocimientos de la XXVII edición de estos galardones, organizados por la Asociación de Jóvenes Empresarios y Empresarias de la Provincia de A Coruña (AJE) y AJE Galicia, que se entregaron este jueves en el Club Cámara Noroeste.

La gala reunió a representantes institucionales, empresariales y del ámbito asociativo para reconocer el talento, la innovación y el esfuerzo de catorce proyectos empresariales de la provincia. Una edición que volvió a poner de manifiesto la diversidad del tejido emprendedor coruñés, con iniciativas relacionadas con la tecnología, la inteligencia artificial, la salud, la educación, la sostenibilidad, los cuidados y la creatividad.

Danza10, premio a la Iniciativa Empresarial

El Premio Iniciativa Empresarial 2026 recayó en Danza10, proyecto impulsado por Alexandra Vidal García y conocido también como Hogar de la Danza.

Se trata de un espacio de formación y desarrollo artístico de A Coruña que lleva en funcionamiento desde 2016. Con más de 1.600 metros cuadrados y una oferta de más de 35 disciplinas, ha conseguido consolidar una comunidad en torno a la danza, combinando formación, innovación y compromiso social.

Por su parte, el Premio Iniciativa Emprendedora 2026 fue para Tribo Solutions, empresa fundada por Ángel Otero Barreiros. Su proyecto apuesta por la innovación digital a través de Nadus, una herramienta tecnológica diseñada para optimizar la gestión de centros de natación.

La solución permite automatizar diferentes procesos y mejorar la experiencia de monitores, familias y administradores, facilitando la gestión diaria de estas instalaciones deportivas.

Tres accésits para reconocer la innovación y el compromiso social

La gala también distinguió otras tres iniciativas empresariales en las categorías de Responsabilidad Social Corporativa, Innovación y Creación de Empleo.

El accésit a la Responsabilidad Social Corporativa, patrocinado por Vegalsa-Eroski, fue para Atlántica Inclusión, de Manuel Outes. Su proyecto desarrolla TutorIA, una herramienta de inteligencia artificial que facilita la comprensión de tareas industriales mediante instrucciones claras y accesibles. La iniciativa busca acercar la formación tecnológica a personas con mayores dificultades de acceso y aspira a convertirse en un Centro Especial de Empleo de base tecnológica.

El reconocimiento a la Innovación, patrocinado por Nordés Club Empresarial, recayó en Pandejuevo, de Diego Trillo. Lo que comenzó como una receta casera de galletas navideñas se ha convertido en un negocio de elaboración artesanal que cuenta con dos tiendas, en Cee y A Coruña, un equipo de doce trabajadores y tecnología propia.

Por último, el accésit a la Creación de Empleo fue para Yakart Autocaravanas, empresa dirigida por Sandra Jul Chousa y especializada en el alquiler y la venta de autocaravanas.

Daniel Ramos Lobón, Padrino de Honor 2026

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el reconocimiento a Daniel Ramos Lobón como Padrino de Honor 2026. El empresario, expresidente de AJE Coruña y fundador de AJE Galicia, recibió esta distinción por su trayectoria profesional y su contribución al asociacionismo empresarial.

Vinculado al sector de las nuevas tecnologías, Ramos Lobón estuvo al frente de AJE Coruña cuando la entidad todavía se denominaba Asociación de Jóvenes Empresarios Marineda. Posteriormente, participó en la fundación de AJE Galicia, contribuyendo a crear una red de apoyo y representación para los emprendedores de toda la comunidad.

Su trayectoria también estuvo ligada al ámbito deportivo, ya que llegó a formar parte del Consejo de Administración del Real Club Deportivo de La Coruña.

El reconocimiento se lo entregó el expresidente de AJE Coruña Óscar Valcuende, acompañado por la actual presidenta de la entidad, Eva Rosende Castro.

Una gala con representación institucional

La XXVII edición del Premio Emprende Coruña estuvo presentada por el periodista Alberto Mancebo y contó con una destacada representación institucional. Entre los asistentes estuvieron la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey; la secretaria xeral de Emprego e Relacións Laborais de la Xunta de Galicia, Susana Pérez Iglesias; y la diputada provincial de Industria, Empresa, Medio Ambiente, Empleo y Política Demográfica, Rosa Ana García López.

Durante su intervención, la presidenta de AJE Provincia de A Coruña, Eva Rosende Castro, destacó la valentía, la creatividad y la capacidad de superación de las catorce candidaturas participantes. También reivindicó el papel de las personas emprendedoras como motor de transformación económica y social.

"Los premios los decide un jurado. El mérito ya lo habéis ganado vosotros", trasladó Rosende a los participantes.

Con 27 ediciones celebradas, el Premio Emprende Coruña se ha consolidado como una de las principales citas del emprendimiento en la provincia. Una iniciativa que busca dar visibilidad tanto a las empresas que comienzan su actividad como a aquellas que han conseguido consolidar sus proyectos y generar nuevas oportunidades económicas y laborales.