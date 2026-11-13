CSIF se desmarca de la huelga de Tranvías de A Coruña 

Un autobús urbano, en La Marina archivo el ideal gallego

La huelga convocada en Tranvías de A Coruña para el próximo día 16 no cuenta con el respaldo de CSIF. El sindicato ha hecho pública su oposición al paro al considerar que la convocatoria "no ha sido ratificada por los trabajadores en una asamblea general" y que una decisión que afecta a más de 300 empleados debería contar con la participación de toda la plantilla.

En un comunicado, los delegados de CSIF cuestionan que la decisión haya sido adoptada por ocho representantes sin consultar previamente al conjunto de los trabajadores. La organización sindical insiste en que no está en contra de las reivindicaciones laborales ni del derecho a la huelga, pero reclama mayor transparencia sobre los objetivos reales de la movilización.

Uno de los principales argumentos del sindicato es que los asuntos que actualmente permanecen pendientes en la negociación del convenio colectivo son, según su versión, un premio de jubilación que no beneficiaría a toda la plantilla y alguna mejora económica para el año 2029.

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CSIF sostiene que otros cuatro puntos planteados inicialmente por el comité de empresa ya se han conseguido prácticamente en su totalidad.

Además, la organización sindical asegura que algunas de las cuestiones que se están trasladando a la ciudadanía como motivos de la huelga no forman parte de la plataforma de negociación del convenio.

En concreto, señala que la renovación y mejora de los autobuses, los cambios en los horarios de trabajo y las modificaciones de los contratos laborales no están incluidos entre las reivindicaciones que el comité presentó y firmó para negociar.

Por este motivo, considera que vincular estas demandas con la convocatoria puede generar confusión entre los trabajadores y los usuarios del transporte urbano.

La renovación de los autobuses, en el centro del debate

El sindicato reconoce que el servicio de transporte urbano de A Coruña atraviesa dificultades y que la renovación de la flota es una necesidad. Sin embargo, considera que esta situación está condicionada principalmente por decisiones administrativas y políticas relacionadas con la tramitación y adjudicación del nuevo concurso de la concesión.

Desde CSIF entienden que estos problemas no se solucionarán mediante una huelga, al tratarse de cuestiones sobre las que los trabajadores no tienen capacidad de decisión.

La organización también muestra su sorpresa por los panfletos que se están distribuyendo entre la ciudadanía, en los que se presentan el estado de los autobuses, los horarios y las condiciones de contratación como motivos de la movilización.

El sindicato reclama que decida toda la plantilla

CSIF defiende que los más de 300 trabajadores de Tranvías tienen derecho a conocer con claridad qué se está negociando y cuáles pueden ser los resultados de la huelga.

La organización insiste en que no cuestiona el derecho de los empleados a reclamar mejoras laborales, pero considera imprescindible que las decisiones de esta trascendencia se adopten con información y participación.

"La huelga debe servir para conseguir objetivos reales, no para crear expectativas sobre mejoras que ni siquiera están en la mesa de negociación", concluye el comunicado de CSIF Tranvías de A Coruña.