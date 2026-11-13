Comienza la campaña electoral en A Coruña con la tradicional pegada de carteles

Comienzo de la campaña del PP local en A Coruña

Los partidos comenzaron ayer de forma oficial la campaña electoral con la pegada de carteles en distintos puntos de A Coruña. Asistieron a los diferentes actos los candidatos al Congreso y al Senado y representantes de la política municipal y provincial.

El Partido Popular realizó su tradicional pegada de carteles en su sede de A Coruña, situada en la calle Sánchez Bregua. En el acto del PP local de A Coruña participaron Miguel Lorenzo, Diego Calvo, el cabeza de lista al Congreso y secretario del PP nacional Miguel Tellado, y los candidatos Tristana Moraleja y Gonzalo Mora. "España necesita un gobierno honrado, estable, riguroso y para todos. En A Coruña nos volcaremos para llenar las urnas de votos para Alberto Núñez Feijóo el 29-N y que llegue el cambio necesario a nuestro país", afirmó Lorenzo.

El portavoz municipal afirmó que: "El PP presenta una gran candidatura que nos va a representar en Madrid, que no dudéis que va a ser un Gobierno del Partido Popular, que va a ser el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo. A Coruña va a trabajar, ya está trabajando, porque estamos hartos, estamos quemados por lo que está pasando y también por el abandono de esta ciudad por parte de Sánchez y del PSOE".

Presentación de la Candidatura del PPdeG en A Coruña Íñigo Rolán

El secretario general del PP, Miguel Tellado, reivindicó a este partido y a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, como un "gestor experimentado" frente al PSOE de "la incompetencia y la corrupción", en la presentación de candidatos y candidatas al Senado y al Congreso por la provincia de A Coruña.

El acto celebrado en A Coruña, contó también con la presencia de la secretaria general del PPdeG, Paula Prado. Tellado -cabeza de lista a la Cámara Baja por esta provincia- ha asegurado que la campaña electoral "tiene que dejar atrás toda esta etapa oscura de un gobierno que se ha caracterizado por la incompetencia y la corrupción".

Apertura de la campaña electoral del PSOE de A Coruña

El PSOE de A Coruña celebró el inicio de la campaña electoral en la sede de su agrupación, situada en Zalaeta, con la vivienda, las pensiones y la defensa de los servicios públicos entre sus prioridades.

Al acto asistieron los candidatos socialistas por la provincia de A Coruña, encabezados por Obdulia Taboadela, número uno de la lista al Congreso, y Sindo Guinarte, candidato al Senado procedente del PSOE de Santiago. También participaron la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el secretario provincial del PSOE, Bernardo Fernández.

Apertura de la campaña electoral del PSOE de A Coruña

La alcaldesa de A Coruña y secretaria general del PSOE coruñés reivindicó la importancia de los gobiernos progresistas y el papel de las ciudades en la respuesta a las necesidades de los ciudadanos. "Nestas eleccións confrontamos dous modelos de país: o daqueles que queren entrar con pico e pala para derrubar todo o construído, recortar dereitos e debilitar os servizos públicos, e o dos que queremos seguir construíndo un país para todos e todas, no que ninguén quede atrás", señaló. "Na Coruña demostramos que hai outra forma de facer as cousas, con políticas progresistas que poñen ás persoas no centro e que defenden dereitos fundamentais como o acceso á vivenda".

Por su parte, el secretario general provincial del PSdeG, Bernardo Fernández Piñeiro, destacó la transcendencia de la cita electoral del próximo 29 de noviembre y expresó su preocupación ante la posibilidad de un retroceso en derecho y libertades. "Comezamos unha campaña electoral que culminará nunhas eleccións que eu cualificaría como as máis importantes da historia da nosa democracia. É a primeira vez, desde o final da ditadura, que existe a posibilidade de que a extrema dereita volva estar á fronte das institucións do noso país e, polo tanto, de que retrocedamos en dereitos e liberdades", manifestó.

Acto de inicio de campaña en A Coruña del BNG

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) celebró un encuentro lúdico por la tarde en la plaza de Azcárraga. Este encuentro coincidió con el acto de apertura de campaña que el BNG celebró en Santiago, en el que participó el diputado Néstor Rego.

La cita en A Coruña contó con la presencia de Mercedes Queixas y Alberto Lema, números cuatro y cinco de la candidatura del BNG al Congreso por la provincia, respectivamente, así como de Avia Veira, candidata a la Alcaldía de A Coruña.

Pegada simbólica de carteles de Vox Coruña

Por otro lado, candidatos, afiliados y simpatizantes de VOX en A Coruña se dieron cita en los Jardines de Méndez Núñez para participar en la pegada de carteles con la que el partido inicia la campaña bajo el lema “Es Sentido Común”, junto al candidato número uno al Congreso por A Coruña, Manuel Fuentes.

Manuel Fuentes comenzó su intervención condenando la vandalización que la sede provincial del partido ha sufrido de nuevo en la tarde del miércoles. “Estamos padeciendo un permanente acoso con violencia a nuestro derecho a expresar en libertad nuestras ideas”, se ha lamentado, para acto seguido asegurar que “nada ni nadie va a impedir que VOX siga trabajando para conseguir un cambio necesario liderado por Santiago Abascal y que en esta ocasión tenga la merecida representación en la provincia”.

“Estamos aquí para pedir a los ciudadanos sentido común, lema de la campaña, para alcanzar tres objetivos: prioridad nacional, los españoles primero; desregulación, eliminar la burocracia y el papeleo improductivo; y remigración, para todos los extranjeros que vienen a delinquir, a aprovecharse de nuestros recursos o a imponer sus costumbres”, ha concluido.

El Frente Amplio iniciará su campaña electoral en A Coruña con una pegada de carteles en el Campo da Leña, en la plaza de España.

Por su parte, Podemos celebró su acto de inicio de campaña al borde de la medianoche en su sede de la calle Chile, con la participación de Isabel Faraldo.