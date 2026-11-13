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A Coruña

Cierran el palco de la música de A Coruña por daños en el tejado

Los Bomberos acudieron a Méndez Núñez esta tarde para retirar planchas de cobre

Abel Peña
Abel Peña
13/11/2026 19:40
El palco de la música, durante la manifestación de este miércoles durante la huelga general.
Los daños en el tejado del palco de la música eran visibles durante la huelga general.
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Los Bomberos vallaron esta tarde el palco de la música de Méndez Núñez porque su tejado ofrece peligro de caída. Los servicios de emergencia retiraron parte de las planchas de cobre de su cubierta a las 17.00 horas después de recibir un aviso de los técnicos municipales

Estos habían detectado peligro de desprendimiento por desgaste, de ahí que se tomara la decisión de vallarlo. hay que recordar que el lugar fue ocupado el miércoles pasado por militantes de la CIG en una multitudinaria manifestación a la que acudieron 15.000 personas con motivo de l jornada de huelga general. 

Hay que destacar que el palco de la música tiene más de 140 años. En aquella época, estaban de moda los quiosco de estilo francés, pero el de A Coruña era más bien de estilo inglés y fue importado desde Glasgow, Escocia, para sustituir al viejo de madera, por una de uno de fundición.

 El arquitecto municipal Juan de Ciórraga escogió entre cinco opciones una "todo él de hierro colado de forma octogonal", que se basaba en uno de los modelos llegados del Reino Unido.  Se inauguró en agosto de 1884, con la participación del orfeón 'El Eco' de la banda de música del regimiento de Murcia.Luego se le añadió una escalerilla exterior, más cómoda. Reconstruido en los años ochenta del siglo XX.

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