Almeida: "Si se tiene que salir de Madrid, que sea para ir a Galicia"

El PP arrancó la campaña para las generales con la visita de uno de sus pesos pesados a Galicia: el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Inconfundible con su chaleco azul, se paseó por la plaza de Lugo en compañía de Miguel Lorenzo, portavoz municipal del PP y candidato a la Alcaldía, y Paula Prado, secretaria general del PPdeG. "Si tienes que salir de Madrid, que sea a Galicia", comentó, después de abrazar a varias personas que le abordaron por la calle.

Es cierto que, en A Coruña, no todo el mundo aprecia a los madrileños, y que hay quienes los llama fodechinchos. "Siempre he defendido que soy madrigallego. Para mí, venir a Galicia siempre es una oportunidad de disfrutar. Algunos de los pasajes más importantes de mi vida los he vivido aquí", apuntó para luego asegurar que la campaña electoral se presenta "apasionante". "¿Qué decir de Feijóo aquí, en Galicia, donde tuvo sus cuatro mayorías absolutas? Aqui saben de su capacidad", elogió.

Sin embargo, va a ser fundamental la capacidad de movilización, de manera que pidió "a todo el mundo que en estas dos semanas nos pateemos las calles de cualquier parte España para llevar el mensaje del PP", animó. Un mensaje de confianza, de optimismo en el futuro. "Necesitamos no levantar muros, sino de decir que entre todos somos capaces de hacer las cosas mejor", añadió.

Bajada de impuestos

Por su parte, Miguel Lorenzo, aseguró que Martínez-Almeida es el alcalde de España. "Nos paraba todo el mundo y todo el mundo quería sacarse fotos con él", se excusó por el retraso. recordó que la alcaldesa, Inés Rey, en el pleno de ayer, dijo que congelaría los impuestos municipales en 2027, pero no los rebajaría como quiere el PP: "Se puede hacer, y en Madrid ha recudido en 1.500 millones de euros los impuestos a los madrileños: Lo hizo Alfonso Rueda, lo va a hacer Alberto Núñez Feijóo y yo, por supuesto, cuando sea alcalde de esta ciudad. Es el momento".

En cuanto a Paula Prado, recordó que hoy era el primer día de campaña que el PP afrontaba de modo "positivo". "Preguntándolle á xente cales son sus necesidades para poñerlles solución", aseguró. Entre ellas, medidas a favor de la vivienda o la empleabilidad de los jóvenes. "Feijóo gobernou aquí 13 anos. É unha persoa de fiar, que cumpre a súa palabra, algo que na política está desaparecido. E vai a ser un presidente para todos. Vamos a reconciliarnos coa cidadanía", prometió.