Una edición anterior de la Tall Ships Races Quintana

A Coruña ha renunciado a acoger la regata de grandes veleros Tall Ships Races en el verano de 2027. La organización internacional del evento, Sail Training International, ha dado a conocer esta decisión que ha adoptado el Ayuntamiento que preside la socialista Inés Rey.

La noticia supone un revés para la agenda náutica y turística de la ciudad, que contaba con volver a reunir en sus muelles a decenas de grandes veleros de época y buques escuela procedentes de todo el mundo. De este modo, los coruñeses se quedarán con las ganas de poder volver a ver estas vistosas embarcaciones, tras haber ejercido la ciudad como puerto anfitrión en múltiples ocasiones históricas —siendo la edición de 2023 la más reciente en atraer a cientos de miles de visitantes a los muelles—.

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La Sail Training International ha explicado que ha sido informada por el Ayuntamiento de A Coruña de que la ciudad ya no será "la sede de la regata The Tall Ships Races 2027". Tras conocer esta decisión, ha mostrado su malestar. "Nos decepciona esta decisión. A Coruña ha acogido a la flota en numerosas ocasiones a lo largo de los años, y agradecemos a la ciudad su constante apoyo a las Regatas".

Alternativa

Una vez conocida la renuncia de A Coruña, la organización de la regata asegura que la "prioridad" es el "éxito" de la edición del próximo verano. "Estamos en conversaciones avanzadas y positivas con otro puerto de la región para que acoja a la flota como segundo puerto de la serie, con la escala prevista para las fechas originales del 16 al 19 de julio", afirma. Fuentes próximas a la organización explican que Vigo se posiciona como puerto alternativo.

Además, la Sail Training International detalla que la regata Tall Ships Races 2027 se celebrará, según lo previsto, con Burdeos y Sines como sedes. En cuanto a la nueva escala tras la renuncia coruñesa, indica que el destino se conocerá cuando esté definido, a lo que añade que agradece a la flota, las tripulaciones y los socios su "paciencia durante este tiempo".

De este modo, el puerto herculino y los amantes de estos veleros pierden uno de los eventos más importantes del año náutico. Se tendrán que conformar con el encuentro de buques escuela iberoamericanos, prevista para finales de mayo y principios de junio. A la cabeza estará el ’Juan Sebastián de Elcano’, que el próximo año celebrará el centenario de su botadura.