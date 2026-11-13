A Coruña hace cola para la fiesta del skincare en Tedín Store
La tienda organiza hoy un evento especial con la llegada del nuevo Medicube Booster Pro X2
La cosmética coreana sigue creando sensación en A Coruña y ella es el motivo por el que alrededor de 80 personas estaban haciendo cola esta tarde para entrar en Tedín. Hoy llegaba a la tienda de la calle Rosalía de Castro el Medicube Booster Pro X2, un dispositivo facial diseñado para potenciar la absorción de los cosméticos y mejorar el aspecto de la piel.
El evento, que comenzaba a las 18.00 horas, tenía premio para las 50 primeras personas que llegaran. Además, para aquellas que no consiguiesen llegar a tiempo para estar entre ese medio centenar, también había sorteos, descuentos y muchas sorpresas más que tenían preparadas en Tedín.
Lo más importante es que las asistentes podían probar el nuevo dispositivo y conocer mejor su funcionamiento de la mano de las asesoras de belleza de la tienda. De esta forma, tenían la oportunidad de descubrir cómo utilizarlo e incorporarlo a su rutina de cuidado facial.
La llegada de este producto vuelve a despertar el interés por la cosmética coreana en A Coruña, con decenas de personas acercándose hasta Tedín para conocer de primera mano una de las novedades de Medicube.