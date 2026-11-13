A Coruña hace cola para la fiesta del skincare en Tedín Store

La tienda de Tedín en Rosalía de Castro

La cosmética coreana sigue creando sensación en A Coruña y ella es el motivo por el que alrededor de 80 personas estaban haciendo cola esta tarde para entrar en Tedín. Hoy llegaba a la tienda de la calle Rosalía de Castro el Medicube Booster Pro X2, un dispositivo facial diseñado para potenciar la absorción de los cosméticos y mejorar el aspecto de la piel.

El evento, que comenzaba a las 18.00 horas, tenía premio para las 50 primeras personas que llegaran. Además, para aquellas que no consiguiesen llegar a tiempo para estar entre ese medio centenar, también había sorteos, descuentos y muchas sorpresas más que tenían preparadas en Tedín.

Lo más importante es que las asistentes podían probar el nuevo dispositivo y conocer mejor su funcionamiento de la mano de las asesoras de belleza de la tienda. De esta forma, tenían la oportunidad de descubrir cómo utilizarlo e incorporarlo a su rutina de cuidado facial.

La llegada de este producto vuelve a despertar el interés por la cosmética coreana en A Coruña, con decenas de personas acercándose hasta Tedín para conocer de primera mano una de las novedades de Medicube.