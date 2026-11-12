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A Coruña

Vecinos del 26 de la avenida de Oza piden la demolición de las ruinas que les rodean

El tejado de una de ellas, que es un edificio catalogado, colapsó el lunes y temen que se derrumbe

Abel Peña
Abel Peña
12/11/2026 04:51
Derrumbe en Ramón y Cajal
El tejado del edificio ubicado en el 24 de Ramón y Cajall
Archivo El Ideal Gallego
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Los vecinos del número 26 de la avenida de Oza están preocupados. Llevan años soportando las incomodidades de vivir pared con pared con dos ruinas y el lunes se desplomó parcialmente el tejado de una de ellas, causando un ruido tal que los vecinos creían que había estallado una bomba. Ahora, los residentes contemplan cómo se está abriendo una grieta enorme entre ambos edificios, y temen que acaben derrumbándose. Por eso hoy enviarán un escrito al Ayuntamiento para solicitar su inmediata demolición, respetando tan solo la fachada (es un edificio catalogado) hasta que les conceda licencia.

Su edificio se encuentra en la esquina con Ramón y Cajal y está rodeado por otros dos edificios más pequeños y antiguos, que llevan años vacíos y en estado de abandono, después de cerrar los últimos negocios que ocupaban el bajo hace más de 20 años. La entonces propietaria, la constructora Masar, tenía la intención de construir en esta céntrica zona.

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Los técnicos municipales revisan el estado del edificio de Ramón y Cajal al que se le derrumbó el tejado

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Pero los planes nunca se materializaron y los edificios siguieron deteriorándose más y más. En septiembre ya descubrieron un agujero en el tejado de unos edificios, el que acabó colapsando el pasado lunes. Los Bomberos acudieron el martes de nuevo para acompañar a una técnico municipal para que pudiera examinar los daños, pero los vecinos desconfían de la diligencia de Urbanismo.

Derrumbe en Ramón y Cajal
Grieta entre las ruinas del edificio
Archivo El Ideal Gallego

Aseguran que habían alertado de lo que estaba ocurriendo en varias ocasiones. La primera fue en enero de este mismo año, cuando denunciaron al Servicio de Medio Ambiente la grave situación de insalubridad. Conviene tener presente que es habitual que se cuelen en edificios abandonados palomas que anidan en ellos, igual que también pueden apoderarse de ellos las ratas. Las heces de las aves y el ruido que generan pueden ser bastante molestos.

Por eso la comunidad pidió a  la constructora que limpiara el patio interior, donde se acumulaban las heces, y cerrar mejor ambos edificios, aunque ya colgaba una malla de sus ruinosas fachadas.

Urbanismo asegura que la licencia de rehabilitación está en trámite después de denegarse la demolición

Después de mucho insistir, un técnico acudió en agosto a la comunidad y pudo comprobar que, efectivamente, había palomas, pero siguió transcurriendo el tiempo sin que los vecinos notaran cambios hasta el 9 de noviembre, cuando se derrumbó el tejado del número 24 de Ramón y Cajal. El otro edificio, el del número 24, presenta también una cubierta hundida, y los vecinos temen que todo acabe derrumbándose. Hay que tener en cuenta que los edificios se construyeron en los años 40.

Aislamiento

La grieta que ha aparecido entre ambos edificios ruinosos les hace temer lo peor a los vecinos pero, aunque sus miedos no se hagan realidad, el derrumbe parcial ha expuesto su medianera, en la parte que no tiene aislamiento, y por eso quieren que la constructora la demuela y aísle, para evitar problemas de filtraciones.

Algunos llegan a sostener que la constructora habría dejado que el edificio se deteriore únicamente para poder construir uno ex novo, en vez de tener que proceder a una rehabilitación. Pero desde las redes sociales, el concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, señala que el 24 de la avenida de Oza está catalogado. Eso significa que la declaración de ruina les obligaría a su reconstrucción. La licencia de rehabilitación está en trámite después de que se les denegase una anterior en la que demolían el edificio catalogado. 

El 114 de la calle Orzán, cubierta por una red, sufrió este mes un derrumbamiento | javier alborésEl 144 de la calle Orzán, en ruinas

El Ayuntamiento redujo el número de ruinas de la zona centro a menos de veinte en cinco años

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