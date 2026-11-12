Una comida para disfrutar con los ojos cerrados en A Coruña

El Club de Leones La Coruña Decano organiza una comida muy especial que además tendrá un componente solidario. La experiencia será a ciegas, literalmente.

Se trata de una comida a ciegas, en el Restaurante La Marola, situado en el Hotel Zenit, que además permitirá recaudar fondos para ayudar a personas con discapacidad visual.

Cocinar sin vista, pero con mucho gusto Más información

Durante la comida los participantes llevarán un antifaz, por lo que comerán el menú a ciegas. La idea es dejar de lado la vista para darle todo el protagonismo al gusto, el olfato y el oído, y de paso ponerse en la piel de quienes viven con discapacidad visual cada día. Por supuesto, el menú es secreto, pero se compone de entrantes variados, un plato de pescado, otro de carne, postre, bebidas, cafés e infusiones y chupito.

Tras la comida, habrá momento para un tardeo con música, sorteo de regalos y alguna sorpresa, explican desde la organización.

La cita será el 28 de noviembre, a las 14.30 horas, y las entradas, a un precio de 35 euros se pueden comprar a través de Ataquilla.