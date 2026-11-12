¿Quién es Aurelius, el comprador de la planta de Resonac en A Coruña?

Una visita del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a la planta de Resonac en A Coruña

La fábrica de electrodos de grafito de Resonac en A Coruña cambiará de dueño en el segundo trimestre de 2027 después de que su matriz haya acordado la venta de su negocio de grafito al inversor global Aurelius, un fondo especializado en segregaciones corporativas y transformación industrial.

Este gestor de inversiones se define como un "inversor global de capital privado" reconocido por su "enfoque operativo" que está centrado en los mercados privados, en particular en capital y deuda privada. Su sede principal está en Múnich, en Alemania.

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Actualmente, cuenta con más de 400 profesionales en diez oficinas repartidas por Europa, Norteamérica y Asia. "Aurelius es un reconocido especialista en inversiones complejas con potencial de mejora operativa, como escisiones, desarrollo de plataformas o soluciones de sucesión, así como soluciones de financiación a medida", explica.

Además, destaca que, hasta la fecha, ha completado más de 300 transacciones y cuenta "con una sólida trayectoria" ofreciendo "atractivos retornos a sus inversores". Su enfoque se caracteriza por una "dedicación inquebrantable a la excelencia operativa" y "una capacidad inigualable para ejecutar con eficiencia transacciones de alta complejidad", indica el comprador.

El anuncio de esta operación se produce pocas semanas después de que se hiciese público que la multinacional japonesa estudiaba la venta de esta división.

Consolidar

"Los electrodos de grafito son un consumible esencial para una producción de acero más sostenible", declaró Massimo Vendramini, Director General de Aurelius para el sur de Europa. También explicó que son "complejos y difíciles de replicar", y se benefician de "importantes barreras de entrada".

Este fondo señala que pretende consolidar la posición de liderazgo de GBU (la unidad de grafito de Resonac) en el mercado para impulsar el "crecimiento", aprovechando el crecimiento estructural a largo plazo de la demanda de electrodos de grafito.

"GBU es una empresa bien gestionada con una sólida base operativa en sus principales plantas de fabricación en A Coruña (España), Ridgeville (EE. UU.) y Steeg (Austria)", asegura.

Aurelius manifiesta que la apoyará "con iniciativas operativas específicas", centrándose también en su desarrollo como proveedor líder de soluciones.

“Esta transacción es otro ejemplo de cómo Aurelius puede ofrecer soluciones que pocos inversores pueden brindar a grandes empresas japonesas como Resonac. Con nuestro equipo en Tokio, pretendemos acelerar nuestras inversiones en negocios internacionales propiedad de empresas japonesas”, declaró Eiji Shibata, director general de la compañía en Japón.

Acuerdo

El acuerdo, que ha trasladado Resonac en un comunicado, incluye a AMI Automation, proveedor de soluciones de optimización para hornos de arco eléctrico, y contempla el traspaso íntegro de los centros productivos, activos y trabajadores en España, donde la factoría coruñesa es su principal exponente industrial, así como en Estados Unidos, México, Alemania, Austria, Italia y Japón.

Entre las excepciones figura la planta japonesa de Omachi, cuyos activos y plantilla seguirán dependiendo de Resonac, aunque la planta quedará vinculada mediante un acuerdo exclusivo de suministro a largo plazo de electrodos y pines.