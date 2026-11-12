Para qué sirve que el Chuac ponga  apellidos al cáncer de pulmón: "Ha sido una auténtica revolución"

Rosario García Campelo, jefa de Oncología Médica del Chuac Patricia G. Fraga

El cáncer de pulmón tiene una elevada incidencia y todavía una alta mortalidad, pero cada vez se avanza más en tratamientos personalizados que mejoran significativamente el tiempo y la calidad de vida de los pacientes. Conocer los “apellidos” del tumor es clave en ese sentido y, en A Coruña, el diagnóstico molecular está a la orden del día para que “ningún paciente pierda una oportunidad terapéutica por no haber identificado las características de su tumor”.

Antes de conocer cómo y cuándo se realizan este tipo de pruebas, es necesario hablar de las dimensiones de este tipo de cáncer, “uno de los principales problemas de salud pública” en palabras de la jefa de Oncología Médica del Chuac, Rosario García Campelo, también miembro del Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (Inibic).

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La Sociedad Española de Oncología Médica estima que se diagnosticarán en 2026 más de 34.900 nuevos casos en España, mientras que en 2024 fallecieron 23.297 personas por esta enfermedad. En A Coruña, que comparte con Galicia la particularidad de la exposición al radón –un gas radioactivo que constituye un factor de riesgo para el cáncer de pulmón–, las estimaciones apuntan a que se diagnostican unos 400 casos anuales en el área sanitaria, con un mayor porcentaje de varones.

Cambio de perfil

Sin embargo, el número de mujeres crece cada año. “Hay un dato especialmente significativo: en 2024, el cáncer de pulmón superó por primera vez al de mama como primera causa de muerte por cáncer entre las mujeres españolas”, resalta Campelo. Este cambio está relacionado con la incorporación más tardía de las mujeres al consumo de tabaco y con el largo periodo que puede transcurrir entre la exposición y el desarrollo de la enfermedad.

Pero, por otro lado, esta enfermedad cada vez se detecta más en pacientes que “nunca han fumado”, aproximadamente en el 11,5% de los casos, aunque el tabaquismo sigue siendo el principal factor de riesgo. “El radón, la contaminación, la exposición pasiva al humo del tabaco, factores hormonales y determinadas exposiciones laborales, como el amianto” están detrás de este cambio de perfil.

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Es en este grupo en el que determinadas características biológicas y moleculares del tumor tienen especial relevancia, para lo que la medicina de precisión ha supuesto una “auténtica revolución”. “Durante muchos años hablamos del cáncer de pulmón como si fuera una única enfermedad. Hoy sabemos que bajo ese diagnóstico existen múltiples con características biológicas muy diferentes”, explica la especialista. Esto hace que dos tumores que “aparentemente son iguales” al microscopio puedan estar impulsados por alteraciones moleculares distintas y, por tanto, necesiten tratamientos completamente diferentes.

Para ello hay que ver los biomarcadores, “las huellas de identidad de un tumor”. “No se trata de realizar las mismas pruebas indiscriminadamente a todos los pacientes, sino de garantizar un estudio molecular según el tipo histológico, el estadio y las decisiones terapéuticas que debamos tomar”, explica la investigadora del Inibic, que recalca que estos estudios ya no se limitan solo a los casos más avanzados.

Más del 11% de los pacientes nunca han fumado, aunque este sigue siendo el principal factor de riesgo

Las pruebas van desde una caracterización molecular amplia a técnicas de secuenciación de nueva generación, conocidas como NGS, para estudiar a la vez múltiples genes y detectar alteraciones que podrían pasar desapercibidas con pruebas individuales; o biopsias líquidas, sobre todo cuando existe dificultad para acceder al tejido o hay resistencias.

“Probablemente la medicina de precisión sea uno de los cambios más emocionantes que hemos vivido en la oncología del cáncer de pulmón. Hace dos décadas, para muchos pacientes con enfermedad metastásica las opciones eran muy limitadas y la supervivencia se medía en meses. Pero hoy pueden mantener su enfermedad controlada durante varios años”, celebra Campelo, que zanja: “No se trata de añadir años a la vida, sino de añadir vida a esos años”.

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