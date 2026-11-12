Nuevos tesoros catalanes y gallegos para el Museo de Belas Artes

López Campos antes una de las obras de Prego de Oliver cedida temporalmente a Belas Artes Javier Alborés

El Museo de Belas Artes abrió este jueves sus puertas, de modos diferentes, a tesoros artísticos procedentes de la propia Galicia y de la más lejana Cataluña. Por un lado, el museo confirmó este jueves la cesión de creaciones de Manuel Prego de Oliver para mostrarlas al público próximamente, mientras que hasta febrero de 2027 se podrán ver en el espacio artístico de Zalaeta dos óleos de Anglada Camarasa.

El conselleiro de Cultura, José López Campos, visitó el museo con motivo de ambos actos. Durante su paso por A Coruña, López Campos ensalzó la “calidade dos proxectos” de Belas Artes, destacando la importancia de la institución “para a salvagarda e difusión da nosa arte”. Aseguró esto después de asistir a la firma del comodato por el que la familia del pintor ourensano Manuel Prego de Oliver presta seis creaciones del artista para su exhibición futura en el espacio de Zalaeta.

María Galiana | “Valle-Inclán era el astro alrededor del cual parecían girar todos los demás” Más información

Campos, acompañado del director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, volvió a elogiar las propuestas de Belas Artes, un museo que, asegura, “enriquece o noso universo cultural”, al tiempo que sus instalaciones se convierten en un “punto de encontro para o coñecemento da cidadanía”.

Para que esto sea posible, Campos añadió que es más que necesaria la colaboración, tanto entre entidades, algo que el museo ejemplifica con sus relaciones con otras pinacotecas del Estado, como con personas individuales. A estas últimas mostró el titular de Cultura de la Xunta el agradecimiento por su “implicación para ofrecer ao público iniciativas como as que hoxe poñemos en marcha”, apuntó en relación a esa cesión de obras de Prego de Oliver.

Las creaciones del artista ourensano se incorporarán a la colección del Museo de Belas Artes durante cinco años, que se podrán prorrogar. Son seis piezas que ya se pueden visitar y que completan las propuestas gallegas de la posguerra que ya formaban parte de las colecciones del museo.

Un cuarto de siglo de la marcha de un artista gallego “más importante” que Salvador Dalí Más información

Son, concretamente, seis obras de Prego de Oliver. Cuatro son pinturas y las otras dos son dibujos, todas ellas de la segunda mitad del pasado siglo XX. ‘Froitas na sombra’, ‘Muller con saco’ e ‘Paisaxe’ son los óleos de este comodato, a los que se suma la monotipia ‘Mendigo descansando’ y dos tintas: ‘Mendigo’ y ‘Vella con bastón’.

Todas ellas dan fe del legado artístico del ourensano, considerado uno de los artistas destacados de la pintura gallega del siglo XX, destacando su contribución a la representación de la Galicia más rural, austera y profundamente humanizada.

Anglada Camarasa

Pero Belas Artes también abrió este jueves sus puertas a dos obras de la otra punta de la Península. Se trata de dos óleos de Anglada Camarasa, que se podrán ver en el museo hasta febrero de 2027.

Llegan a Zalaeta gracias a la colaboración con otra institución como la Fundación la Caixa, que ha cedido las dos piezas para que formen parte del ciclo ‘Convidadas’, algo que Campos no dudó en elogiar durante su visita al museo herculino. Este ciclo, recordó, es una iniciativa de pequeño formato que permite traer obras de otras colecciones que “dialogan durante un tempo coas pezas dos artistas que salvagardan o museo de forma permanente”.

Dos personas observan los cuadros de Anglada Camarasa que se podrán ver en Belas Artes hasta febrero de 2027 Javier Alborés

Y así, Anglada Camarasa conversa en A Coruña con la obra de destacados artistas como Germán Taibo, Francisco Lloréns o Fernando Álvarez de Sotomayor, entre muchos otros. Pero no solo con artistas de aquí, sino que también comparte espacio con creaciones de Sorolla o Zuloaga, completando así el mar de influencias que recibieron los artistas gallegos del regionalismo.

Estas dos piezas son ‘Novia valenciana’ y ‘Baile gitano’, con las que Anglada Camarasa muestra su predilección por la figura femenina, en ambos casos mostrada desde la mentada perspectiva regionalista. Próximamente se realizarán actividades en torno a las obras de este ciclo ‘Convidadas’.