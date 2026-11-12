Minuto de silencio en la Jefatura Superior de la Policía en A Coruña

Concentración frente a la Jefatura Superior de Galicia

A mediodía de hoy, jueves 12, el personal de la Jefatura Superior de Galicia se reunió a las puertas de su sede para homenajear a su compañero de la Unidad de Guías Caninos fallecido en acto de servicio en Oviedo, cuando estalló una bomba. Los policías guardaron un minuto de silencio antes de volver a sus quehaceres.

El subinspector Juan José Rodríguez, Jota', como se conocía al fallecido de 53 años, acudió a un aviso de tiroteo en el que resultó herida una joven de 17 años. Había una mochila que se sospechaba, contenía un artefacto explosivo, así que lo retiró con ayuda de un compañero del Tedax, la unidad de desactivación. Cuando estaban en la calle, la mochila estalló, matando a 'Jota' e hiriendo gravemente a su compañero. También murió 'Deny', el perro que le acompañaba.