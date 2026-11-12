María Galiana | “Valle-Inclán era el astro alrededor del cual parecían girar todos los demás”

La actriz María Galiana Javier Naval

En el marco del ciclo ‘Xenial. Antigo. Moderno’, dedicado a la figura de Ramón María del Valle-Inclán, el museo de Belas Artes acoge este sábado (17.30) la proyección de ‘Tirano Banderas’, dirigida por José Luis García Sánchez, en la cual tenía un papel la actriz María Galiana, que dará una charla tras la película.

Contesta a la llamada en la previa a la huelga, mientras atiende otros asuntos y al ser preguntada sobre qué será lo que cuente, sonríe: “La verdad, te voy a ser sincera, no la tengo pensada aún”, reconoce sin aguantar la risa, mientras explica que aprovechando la jornada de huelga, le dará una vuelta al coloquio. La visita a Galicia no será solo para esto, sino que el viernes 13 actuará en Narón con la obra ‘Yo solo quiero irme a Francia’.

Aunque no la tenga preparada, recuerda claramente su participación, “un pequeño papel” en esta película rodada en Cuba en 1993. “Tuve la posibilidad de actuar con Gian Maria Volonté y con actores reconocidos en España como Ana Belén, Juan Diego, Quique San Francisco o Manuel Bandera”, apunta, mientras recuerda que el productor era Víctor Manuel.

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“Yo todavía estaba en activo en el instituto y me tuve que pedir un mes de permiso sin sueldo para ir a Cuba a hacer la película, aquella fue una experiencia extraordinaria por muchas razones”, indica. Una de ellas es porque era de las pocas veces que había cruzado el Atlántico, “ni se me pasaba por la cabeza”, dice entre risas mientras enumera países que pudo visitar después de ‘Tirano Banderas’, como México, Brasil, Argentina o Estados Unidos. Pero también era extraordinaria por su admiración por Valle-Inclán: “Era admiradora desde jovencita, había asistido a todas sus representaciones”, apunta mientras recuerda el estreno de ‘Luces de Bohemia’ de José María Rodero y Agustín González, o una versión de las ‘Comedias bárbaras’ protagonizada por Berta Riaza. “Contaré también alguna que otra anécdota del rodaje”, adelanta.

Para rememorar una pieza de Valle-Inclán verdaderamente emocionante, echa la vista atrás en el tiempo. “Recuerdo una que vi, fíjate, en portugués, en el teatro García de Resende de Évora, recuerdo que me impresionó muchísimo, ‘Los cuernos de don Friolera’ era”, cuenta y asegura que le pareció que la pieza no perdía nada, “ni lo más mínimo”, por ser en portugués. Al contrario, “como son idiomas que son primos hermanos, le iba muy bien a la obra de Valle que hablaran portugués”.

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Pero es difícil elegir solo una de sus creaciones como la más impactante o la mejor. “Valle es tan amplio, tan amplio, escribió tanto y tuvo una vida tan intensa...”, afirma Galiana recordando sus mudanzas, su tiempo en Roma o la pérdida de su brazo. Y para representar esta idea, se apoya en la biografía que Chávez Nogales escribió de Juan Belmonte: “Aparecen las reuniones a las que Belmonte asistía y nombra a Valle como si fuera el presidente de todo, el astro alrededor del cual giraban todos los demás. Yo siempre lo he concebido así”, indica y recuerda otra pieza “que me impresionó una barbaridad”, en referencia a las ‘Divinas de Palabras’ dirigida por Víctor García, con Nuria Espert.

“A los jóvenes estas cosas ya os están un poco lejanas”, bromea entre risas. Porque aunque en los “círculos de gente aficionada” siempre se reciben las creaciones de Valle-Inclán “con los brazos abiertos”, “desde el punto de vista popular no está tan cotizado, pero pasa con otros autores”, concluye Galiana.