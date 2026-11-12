Los conductores de bus cuestionan la operatividad de la nueva estación de A Coruña

Un bus interurbano sale con dificultades de la nueva estación de bus de A Coruña Carlota Blanco

Poco meses antes de la inauguración de la nueva estación de bus, pero ya con el edificio levantado desde hace meses, los conductores de los autocares ya preveían serias dificultades en sus transcursos una vez entrase en marcha la terminal ubicada en la avenida de A Sardiñeira. Y es que, además de enfrentarse a una nueva reorganización de líneas, que incluye cambios de rutas y supresiones de paradas, los chóferes han podido comprobar de primera mano en los primeros días de servicio ciertos errores de planificación en la operatividad actual del nuevo edificio de la futura intermodal, como la falta de espacio en los accesos y el escasa superficie destinada para el estacionamiento de los vehículos.

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La primera dificultad, según los conductores, reside en los accesos. Desde el pasado 3 de noviembre, todos los buses acceden a la estación por la avenida de A Sardiñeira, la mayoría, a través de la avenida de Arteixo y después tornan a la derecha por el nuevo vial que termina en A Sardiñeira, justo en la rampa de entrada y salida. Según critican los chóferes, los accesos son muy estrechos y, en ocasiones, hace falta prestar mucha atención para no rozar el bus con los muros o las paredes. El problema, sobre todo, está en la salida, donde los conductores deben ajustar al milímetro el vehículo para subir por la rampa.

Desde la Consellería de Presidencia, por su parte, niegan que esto sea así y explica que, antes de abrir la terminal, se realizaron diversas para determinar que el espacio en los accesos era el adecuado Según expertos consultados, si bien la nueva terminal ocupa un terreno más alargado, también es más estrecho, por lo que esto obligará a los conductores a fijarse más para salvar rampas, muros o pilares.

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Una vez que superan a barrera y suben la rampa, se encuentran con la nueva rotonda, que permite seguir por la avenida de A Sardiñeira para luego ir por la ronda de Outeiro hacia Alfonso Molina, como es el caso de tres de los cinco principales líneas de la ciudad (corredor de A Pasaxe, de Monelos y de Alfonso Molina), o para girar hacia la avenida de Arteixo, donde operan las líneas hacia Arteixo, Carballo o municipios de la Costa da Morte. Para aquellos que utilizan como salida de la ciudad la avenida Alfonso Molina, el giro es tan pronunciado que muchos optan por realizar la rotonda entera y, así, acceder de forma más directa.

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Futuro incierto

Otro de los errores en la planificación que critican los conductores es el espacio destinado para el estacionamiento de los buses, si estos no tienen prevista su partida de forma instantánea, una vez recalen en el edificio. En total, apenas hay una quincena de dársenas destinadas para el descanso de los vehículos. Si bien por el momento no supone un gran problema, los chóferes creen que, con el traslado total de la operativa de una terminal a otra, habrá que destinar un espacio para toda esta operativa que la nueva estación no dispone.

Actualmente la mayoría de autocares todavía pernoctan en la anterior estación. A primera hora, después de repostar, emprenden rumbo a la terminal de la avenida de A Sardiñeira, desde donde empiezan a prestar el servicio cada día.