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A Coruña

La feria multisectorial de Pocomaco, un “lujo” para las empresas del polígono

El CIE Mans acogió la segunda edición de un evento en el que participaron unas quince entidades

Jorge Riveiro
Jorge Riveiro
12/11/2026 21:05
Feria de empleo en el CIE Mans
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El Centro de Iniciativas Empresariales (CIE) Mans de Pocomaco acogió ayer la segunda edición de la Feira Multisectorial e de Emprego del polígono coruñés, organizada por la asociación de empresarios del mismo. Una cita para que tanto demandantes de empleo como empresas se conozcan, lo que algunos de los presentes consideraban un “lujo”.

Tal era la opinión de Ana Seijo, de SG Brand, que valoraba por encima de todo el hecho de que es un evento que pone en contacto a las empresas del polígono coruñés. “Nosotros nos dedicamos principalmente al merchandising para empresas, con lo que creo que generar negocio y contactos entre las empresas del polígono está muy bien, es un lujo tenerla”, explicaba. “Es una feria que es verdad que no tiene un ritmo alto de gente, pero sí un goteo continuo, con lo que algo en limpio sacas siempre”, aludía.

El CIE Mans de Pocomaco acoge la segunda Feria Multisectorial y de Empleo

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Pietro Marini, de RCA Systems, una empresa de servicios digitales, comentaba por su parte que “más que buscar empleados, que también, este evento es importante porque venimos a enseñar nuestra marca y nuestros servicios”. Mientras que Eva Morete, de Cáritas, que ofrece en ferias del estilo formaciones sobre empleo, resumía que los perfiles de personas que buscaron ayer empleo en Pocomaco “son variados”: “Vino desde gente que ya está trabajando y quiere buscar otra cosa a perfiles de gente que viene de fuera y quiere buscar su primera experiencia en España”.

Con ella coincidía Consuelo Pérez, de Tecdesoft, compañía de ingeniería eléctrica. “Hemos visto desde gente con perfiles administrativos a jóvenes que vienen buscando su primera oportunidad laboral”, manifestaba. La feria contó con la presencia, además de las mencionadas empresas, de otras compañías o entidades como Vegalsa-Eroski, Emtel, la Confederación de Empresarios de Coruña (CEC), Acciona, Jobs Training, European Business Factory (EBF), Resnovamotor, Grupo Construyendo Empleo, Ayuda en Acción e incluso la Policía Nacional, que tuvo un stand en el que varios agentes explicaban a los asistentes el proceso de oposición.

Por su parte, jóvenes como Carlos Liste aprovecharon la jornada para probar suerte en el mercado laboral. “Es la primera vez que vengo. Vienes, dejas el currículum y te ven un poco, ha sido una buena experiencia”, recapitulaba. También Javier Ortega acudió para “ver un poco de todo”: “Para las personas que buscamos empleo es genial poder hablar tanto con las empresas”. Víctor Gómez repetía, ya que ya acudió a la primera edición. “Está bien tener más relación con las empresas, aunque yo de momento sin mucho éxito”, bromeaba.

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