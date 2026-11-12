La estación de tren de A Coruña recupera la normalidad tras una semana de 'apagón' ferroviario

Viajeros, a su llegada a la estación de tren de A Coruña tras el fin del 'apagón' ferroviario Dani Sánchez

La estación de tren de A Coruña recuperó este jueves la normalidad después de vivir una de sus semanas más caóticas. Y es que, además de sufrir el tercer 'apagón' ferroviario en lo que va de año con motivo de los últimos trabajos en la playa de vías y andenes de cara a la puesta a punto de la intermodal, los viajeros no solo se han tenido que adaptar al transporte alternativo (bus) habilitado por Renfe, sino que también han tenido que adaptar sus desplazamientos en dos jornadas de esta semana: primero por el paro convocado por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) del martes y después por la huelga general del pasado 11-N.

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La interrupción del servicio ferroviario comenzó en la madrugada del 4 al 5 de este mes, aunque no se haría efectivo hasta la mañana siguiente. Durante toda la jornada, la terminal provisional de la avenida del Ferrocarril se convirtió en una de autobuses, en la que los viajeros formaban cola en la explanada para subirse al autocar que les llevaría a su destino en vez de a un vagón. Además, con el cambio de localización de la estación de bus y los perjuicios que podía suponer para el usuario en los primeros días de adaptación, en este caso, los viajeros han sido más previsores que en otras ocasiones a la hora de evitar usar otro medio de transporte que el que Renfe habilitaba durante el corte. Prueba de ello fue que, durante gran parte de las jornadas, los billetes ya estaban agotados desde primera hora de la mañana. Incluso los de días posteriores, por lo que fue mayor el calvario por hacerse con uno de los asientos que por las adaptaciones de horario que supuso el corte en la terminal herculina.