Kiko Veneno y su concierto favorito en A Coruña: “Bob Geldof se llevó nuestro whisky”

Kiko Veneno durante una actuación Sergio Cano

Este viernes 13, Kiko Veneno regresa a A Coruña dentro de su tour ‘Girando por teatros’, en el marco del que actuará en el Palacio de la Ópera (20.30 horas), dentro del ciclo LiveXperience de Caixabank. Con más de 50 años de carrera, son muchos los recuerdos de visitas, aunque tiene claro el más especial: en la playa de Riazor, en 1995, ante unas 50.000 personas.

“El más especial que hicimos fue en Riazor, compartíamos con este británico de Live Aid, este cantante con los pelos alborotados...”, rememora Kiko Veneno intentando acordarse del nombre de Bob Geldof. “Fue muy bonito, porque había 50.000 personas allí en Riazor”, comenta. Quienes estuvieron allí recuerdan al músico más serio de lo habitual, pero él apunta, sin embargo, que fue una gran velada. “Fue muy bonito, precioso, compartir con 50.000 personas, cómo nos acogieron...”, recuerda, antes de añadir: “Llegamos con una alegría al camerino después de terminar y este Geldof y sus compinches se habían llevado todo el whisky nuestro, todas las bebidas se las habían llevado”, cuenta entre risas.

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El amor a su guitarra

Kiko Veneno vuelve ahora a A Coruña tras haber publicado nuevo disco, ‘Precisamente’, un trabajo con el que se propuso trasladar alegría, algo que dice no fue complicado.

“Tiene más sentido que nunca”, afirma sonriente. “Cobra más sentido porque hace falta eso, el sentido de la alegría, la armonía y la unión, creo que la música recoge todos los mejores valores de la persona humana”, señala el músico. “¿Encima me voy a poner yo a hacer un disco triste?”, bromea, “Hago canciones humanas, de amor y de humor, que siempre digo que son los valores que se pueden oponer al terror y al horror. Lo único difícil es hacerlo bien, es como los actores, que en las entrevistas dicen que es más difícil hacer comedia que drama, que el drama lo hace cualquiera”, apunta.

El disco lo abre cantando a su guitarra. “Mi amor de madera, mi compañera infatigable, todo lo que diga de ella es poco, siempre dispuesta, tan leve, tan bonita... ha significado todo, porque me ha permitido imaginar la música y expresarme en todos lados a los que he ido”, relata emocionado sobre su instrumento.

Publicación y concierto

Recientemente, Kiko Veneno apelaba a algo similar al miedo a la hora de publicar ‘Precisamente’. “He puesto mucho en este disco, he hecho un esfuerzo junto a mi equipo de hacer un disco más popular”, comenta.

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Y quizá ese miedo nace de la expectativa propia. “Cuando te propones algo, siempre tienes miedo de no poder conseguirlo, la vida del artista es más feliz cuando no se propone nada y simplemente deja fluir las cosas, pero en este caso me he propuesto hacer un disco concreto, un disco de música popular, alegre y eso te da un poco de miedo no poder cumplirlo”, explica el músico.

Sobre qué se va a poder esperar el público este viernes en el Palacio de la Ópera, asegura que es “una pregunta muy bonita”. “Esa pregunta es una maravilla, porque supone que la gente espera algo de mí”, apunta. “Lo único que puedo decir es que intentaré dar lo que tengo, darle mi música y que la gente salga pensando que no era lo que esperaban, pero que les ha encantado, pero vamos, serán los clásicos y el disco nuevo, no me voy a poner a cantar ahora la ‘Cuarta sinfonía’”, asegura entre risas.