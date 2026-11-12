Hijos de Rivera incorpora una marca de whisky de una mítica destilería escocesa

Tomatin Double Cask Highland Single Malt Scotch Whisky de Hijos de Rivera

Corporación Hijos de Rivera continúa reforzando su apuesta por la categoría de espirituosos premium con la incorporación a su portfolio de Tomatin Double Cask, una referencia de la histórica destilería escocesa Tomatin que llega a España para ser distribuido en exclusiva por la cervecera familiar gallega, con una receta especialmente pensada para el mercado español.

La comercialización de este whisky es fruto de la alianza entre Hijos de Rivera, Hisúmer y la destilería de whisky con mayor crecimiento en el mercado nacional. Para la propietaria de Estrella Galicia supone mucho más que la incorporación de su primer whisky a su catálogo: representa el encuentro entre empresas con profundas raíces históricas, unidas por una misma filosofía empresarial, la defensa de la calidad por encima de la cantidad, el respeto por los procesos tradicionales de elaboración y una visión empresarial construida para perdurar generación tras generación, explican desde Hijos de Rivera.

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"La colaboración con Tomatin surge de un reconocimiento entre casas históricas que entienden la importancia de preservar la tradición para mantener la calidad mientras continúan innovando para las nuevas generaciones de consumidores. Tomatin Double Cask es el resultado de esa visión compartida", señala Francisco Ucha, director general de Corporación Hijos de Rivera.

Fundada en 1897 en las Highlands escocesas, Tomatin comparte con Corporación Hijos de Rivera una trayectoria marcada por la independencia empresarial, la vinculación con su territorio y el compromiso con la excelencia productiva. Ambas compañías han desarrollado su identidad apoyándose en el conocimiento acumulado durante más de un siglo y en una firme convicción: los grandes productos requieren tiempo, dedicación y autenticidad.

Este espíritu compartido ha sido el punto de partida para el desarrollo de esta referencia de Tomatin Double Cask afinada para el mercado español. El whisky madura en una combinación de barricas de bourbon americano y barricas de jerez oloroso, un proceso que aporta equilibrio, suavidad y complejidad aromática, creando un perfil especialmente atractivo para el consumidor que busca iniciarse en la categoría premium sin renunciar al carácter de un auténtico Highland Single Malt.

En nariz presenta notas de vainilla, miel y fruta madura, mientras que en boca despliega matices de manzana asada, pera, frutas confitadas y un delicado fondo especiado procedente de la influencia de las barricas de jerez. El resultado es un whisky elegante, accesible y versátil que refleja el estilo suave por el que Tomatin es reconocida internacionalmente.

Para Corporación Hijos de Rivera, esta incorporación refuerza su estrategia de construir un catálogo de bebidas premium basado en marcas con identidad propia, historias auténticas, una calidad indiscutible y una clara conexión con los valores de calidad, respeto a la tradición e impulso de la innovación que han definido a la compañía desde sus orígenes.