Vecinos de Dorneda disfrutan de la churrascada Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001 Dorneda celebró su tradicional fiesta de San Martiño con churrasco y castañas, además el pleno municipal decidió nombrar a Amancio Ortega hijo adoptivo de La Coruña; hace 50 años, en 1976, tres barcos de la Marina de Guerra de Grecia atracaron en el puerto de La Coruña y hace 100 años, en 1926, una Comisión del Consejo Superior de Cámaras de Comercio expresó su gratitud al ministro de Hacienda por la reforma del reglamento de inspección.

Portada de El Ideal Gallego del 12 de noviembre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años | Los vecinos de Dorneda celebran el San Martín con una churrascada

Dorneda vivió la despedida de su tradicional fiesta de San Martiño. El churrasco y las castañas fueron los protagonistas del festín gastronómico. El toque musical lo puso la orquesta Panorama, que animó a los asistentes a mover el esqueleto a ritmo de salsa y pasodobles para combatir el intenso frío que se vivió durante la jornada. Los organizadores pusieron a disposición de los vecinos 130 kilos de churrasco, 400 litros de vino, 130 kilos de castañas y refrescos y café.

Por otra parte, el Ayuntamiento de A Coruña ha decidido poner punto y final al caos que provoca la apertura indiscriminada de zanjas en las calles de la ciudad. Una ordenanza se encargará a partir de ahora de evitar que una acera se levante más de tres veces en un mes y de que los operarios dejen el pavimento en perfectas condiciones.

También el pleno municipal decidirá nombrar a Amancio Ortega, fundador del grupo Inditex, hijo adoptivo de la ciudad, por su admirable esfuerzo y tenacidad desde 1963, año en el que inició su actividad empresarial, hasta la apertura de la primera tienda de Zara.

Portada de El Ideal Gallego del 12 de noviembre de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | Tres unidades de la Marina de Guerra griegra, en La Coruña

Se encuentran en La Coruña las tres unidades navales griegas, pertenecientes a la Marina de Guerra de Grecia, cuya arribada al puerto coruñés habíamos anticipado hace días y que, por el temporal reinante en el Golfo de Vizcaya habían retrasado su salida de Cherburgo. Son “Knitigis”, “Tifon” y “Kykylon”. Dichos barcos habían zarpado de Cherburgo pero fue tal el mal estado del mar que tuvieron que refugiarse en Brest, donde zaparon a las diez de la mañana del miércoles último. Atracaron al muelle del Náutico y acudieron a su llegada el cónsul de Grecia en La Coruña, don Benito Rivas Pichel.

Por otro lado, las siamesas coruñesas Almudena y Marta, que nacieron el 28 de abril de este año, serán operadas el próximo domingo, día 14 de noviembre, para proceder a separarlas. Alrededor de treinta personas, entre médicos, enfermeras y auxiliares, participarán, directa o indirectamente, en la operación, a disposición de la cual se pondrá, en la mañana del domingo, toda una planta de quirófanos, en la Ciudad Sanitaria “Juan Canalejo”.

Portada de El Ideal Gallego del 12 de noviembre de 1926 Arhivo Ël Ideal Gallego

Hace 100 años | Agasajos al jefe de la Sección Administrativa de La Coruña

Una comisión del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, presidida por don Basilio Paraíso, ha expresado al ministro de Hacienda su gratitud por la reciente reforma del reglamento de la inspección. Hablaron de la reforma tributaria, que esperan las Cámaras se haga sin privilegios y con equitativa igualdad de cargas. Respecto a la creación del comité regulador de la producción nacional, el Consejo de las Cámaras, ante la trascendencia que pudiera tener la disposición, al ser publicada, se dirigirá a aquellos organismos interesando su opinión. El Consejo informará ante la comisión codificadora sobre el proyecto de reforma del Código de Comercio. También acordó expresar su condolencia al embajador de Cuba y a la Cámara española de comercio de la Habana, por los dolorosos acontecimientos de aquella nación.

Por otra parte, el Profesorado de la Escuela Central de anormales, obsequió con una comida íntima al jefe de la Sección de Instrucción Pública de La Coruña, don Nicolás Arias, para festejar el éxito del reciente congreso pedagógico y Curso de perfeccionamiento.