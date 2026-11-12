Entrada del centro comercial Marineda City Javier Alborés

El Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE ha dejado varios premios en Galicia, entre otros lugares, en A Coruña. Además, Ourense ha conseguido un premio de un millón de euros en el sorteo celebrado este miércoles, día en el que la ciudad festejaba su patrón, San Martiño, que también ayudó a repartir 17 cupones premiados con 2.000 euros cada uno.

El Extra del 11/11 ha permitido a Gabriela Recouso Fariña repartir 20.000 euros en A Coruña, en diez cupones agraciados con 2.000 euros cada uno, que ha comercializado desde su zona de venta en el Centro Comercial Marineda City.

El vendedor de la ONCE Antonio Vázquez Villarroya es quien ha llevado la suerte a Ourense con este millón que ha dado desde su punto de venta habitual, frente al hipermercado Lidl de O Pino, en Ourense, si bien también hace una ruta por algunas cafeterías del polígono industrial de Quintela, donde ya lo están celebrando.

Un vendedor de la ONCE deja un premio de 50.000 euros con el ‘Super 11’, en su ruta de venta por Santa Cruz, Mera y Lorbé Más información

“Estoy muy nervioso. Solo llevo siete meses en este trabajo y no pensé nunca que podría repartir tanto dinero y tener una sensación tan buena de hacer felices a muchas personas”, decía esta mañana Antonio, visiblemente emocionado. “Yo he estado 20 años trabajando en una fábrica y no estoy acostumbrado a esto, pero es una alegría muy grande”.

Además del premio de un millón de euros, también ha repartido más de 17 cupones premiados con 2.000 euros cada uno, y los ganadores ya se están acercando para felicitar a su “centinela de la ilusión”. Antonio ha repartido en Ourense un total de 1.034.000 euros.

El Extra del 11/11 de la ONCE ha llevado la suerte a otras localidades de Galicia. Así, José Carlos Allegue Moreno ha repartido 18.000 euros en nueve cupones premiados con 2.000 euros cada uno en su ruta de venta de Ares y Mugardos.

El vendedor de la ONCE José Ángel Presa Boullosa ha dado un premio de 2.000 euros desde su punto de venta situado en la Plaza de la Iglesia de Ponteareas (Pontevedra).

Galicia ha recibido un total de 1.074.000 euros del Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE.

La suerte del Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE también ha llegado a muchos otros puntos de España. A Jerez de la Frontera, donde ha dejado otro millón de euros; igual premio que en Elche, mientras que en Madrid se han repartido dos millones en puntos muy conocidos: la Plaza de Castilla y la Puerta de Alcalá.

El Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE puso en juego un primer premio de 11 millones de euros, y 11 premios de un millón, a sendas extracciones de un número (cinco cifras) y una serie. Además, 119 premios de 50.000 euros, 1.309 de 2.000 y otros 1.080 de 1.200 euros.