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A Coruña

El sorteo de la Bonoloto deja un premio de casi 30.000 euros en A Coruña

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
12/11/2026 22:59
Administración de Lotería Félix Acebedo
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El sorteo de la Bonoloto de este jueves 12 de noviembre ha sonreído a un vecino de A Coruña. Aunque el primer premio ha quedado desierto, uno de los cinco acertantes del segundo selló su boleto en la administración situada en la calle Félix Acevedo, en el barrio de O Birloque.

Cinco aciertos y el número complementario han valido a esta persona casi 30.000 euros (29.435,02 euros), algo que también han conseguido otras cuatro personas en Chipiona (Cádiz), Torrent (Valencia), Valencia y Zaragoza.

Administración de Loterías Abegondo

La Bonoloto deja casi 280.000 euros en Abegondo

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La combinación de números del sorteo fueron 03-09-25-26-30-34, el complementario el 41 y el reintegro, el 1. El sorteo, que contó con más de 4,7 millones de apuestas recibidas, contó también 80 personas que tuvieron cinco aciertos, que les han valido 919 euros de premio para cada una. 

No muy lejos de A Coruña también ha sonreído la suerte. Y es que en Ferrol se ha registrado una apuesta para el sorteo de La Primitiva con un premio de más de 65.000 euros. Se trata de un segundo premio (cinco aciertos más el número complementario), cuyo boleto se selló en la administración del número 102 de la calle Tierra de la ciudad departamental.

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