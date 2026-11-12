El Palacio de la Ópera vivirá este domingo una tarde de flamenco y ‘gitanería’ con la gala homenaje a Manuel de Falla

La banda municipal, durante un concierto Carlota Blanco

Flamenco y ‘gitanería’ definirán una jornada muy especial, la de este domingo en el Palacio de la Ópera (19.30 horas), gracias al concierto que la Banda Municipal de Música de A Coruña ofrecerá en su gala por el 150 aniversario del compositor Manuel de Falla. Así lo explica su director, Juan Miguel Romero Llopis, quien asegura que “no será un concierto al uso”: “La llamamos gala aniversario porque hay más elementos que la propia música, que de por sí ya es espectacular”. El acceso será gratuito hasta completar aforo, y las puertas se abrirán a las 18.30.

La música, pues, estará inspirada en el cante y el baile flamenco. “Invitamos a una cantaora, Sandra Calderón, coruñesa, para ponerle voz a ‘El amor brujo’, uno de los clásicos de Manuel de Falla. Pero no haremos la versión clásica de voz y cantante, que ya hizo alguna vez la Sinfónica, sino que escenificaremos toda la obra con los distintos personajes que tiene, y que podrán interactuar con Sandra”. Bailarines del grupo coruñés D’Atelier, músicos de la banda y figurantes formarán así un elenco de unas 80 personas que interpretarán las obras de Falla, además de “alguna que otra sorpresa”.

Es una apuesta innovadora. "La OSG ya hizo alguna vez ‘El amor brujo’, pero hizo una versión más normal, con una mezzosoprano interpretando las voces. Nosotros nos enfocaremos más en el argumento, escenificándolo", comenta. "Es una versión con recitados también, por ejemplo. La intención es que sea un concierto singular incluso para el público habitual de la banda, y por supuesto para todo el mundo que se acerque al Palacio de la Ópera, a un concierto que encima es gratuito", celebra el director de la banda municipal.

Todo por homenajear al primer autor que “llevó el flamenco a las salas de concierto”. “A inicios del siglo XX, el nacionalismo español empieza a sentar sus bases, gracias a Manuel de Falla o Enrique Granados. De hecho, ‘El amor brujo’, que perfectamente se podría llamar una ópera, es lo que se llama una ‘gitanería’, que es un sobrenombre que se le puso a ciertas obras por esas cuestiones nacionalistas que en aquel momento estaban tan en boga”, concluye.