El Gobierno local de A Coruña anuncia la congelación de los impuestos municipales en 2027

José Manuel Lage e Inés Rey, entrando al salón de sesiones Quintana

El concejal de Hacienda, José Manuel Lage, anunció esta mañana durante el pleno que aún se está celebrando que se congelarán los impuestos municipales para el próximo años. Esto incluye el IBI, el ICIO, el IAE, y el IVTM, así como las plusvalías. Lage justificó esta medida asegurando que los datos económicos municipales son buenos.

La oposición había criticado el déficit en las cuentas que había sido señalado por el interventor municipal. Pero Lage contraatacó recordando que el plazo medio de pago a proveedores (PMP) ronda los 21 días, cuando el máximo son 30, lo que es una prueba de la buena salud financiera municipal. Y como otra prueba, anunció la congelación de los impuestos y tasas.

Por sorte, o Señor non o levou polo camiño da Medicina, señor Lage Roberto Rodríguez, concejal del PP

El concejal de Hacienda aseguró que el Ayuntamiento busca mantener el poder adquisitivo de la ciudadanía y que, al mismo tiempo, dispone de una situación saneada que le permite afrontar inversiones. "El dos de noviembre alcanzamos un nivel de inversión superior a los 30 millones de euros", aseguró, después de que Roberto Rodríguez, del PP, le recordara que hay 114 millones de euros sin invertir.

Por otro lado, el Gobierno local consiguió que el pleno aprobara el apoyo a los presupuestos modificativos, 2,5 millones de euros, así como un aumento en el presupuesto del IMCE, a pesar de las críticas por la mala gestión de la oposición. Eso sí, con la abstención del PP. Roberto Rodríguez ironizó sobre las afirmaciones de Lage respecto a la buena salud d elsa cuentas municipales: "Por sorte, o Señor non o levou polo camiño da Medicina".