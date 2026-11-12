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A Coruña

El Concurso de Escaparates de Navidad de A Coruña repartirá 24.000 euros en premios

Los establecimientos podrán inscribirse gratuitamente hasta el 21 de noviembre

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
12/11/2026 13:55
Escaparate de A lonxa das flores, en el 246 de la avenida de Finisterre
Fotografía de archivo del escaparate de A lonxa das flores, en el 246 de la avenida de Finisterre
Germán Barreiro
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A Coruña ha puesto en marcha una nueva edición del Concurso de Escaparates de Navidad, una iniciativa con la que busca impulsar el pequeño comercio, dinamizar la actividad económica de los barrios y llenar de ambiente festivo las calles de la ciudad durante las próximas fiestas navideñas.

El certamen contará con una dotación de hasta 24.000 euros en premios, que se distribuirán entre los establecimientos participantes y las asociaciones de comerciantes. La convocatoria está abierta a los comercios minoristas de la ciudad que dispongan de un escaparate visible desde la vía pública, incluso fuera del horario comercial.

Los negocios interesados podrán inscribirse de forma gratuita hasta el próximo 21 de noviembre a través de la página web escaparatescoruna.gal⁠ . La participación estará limitada a un máximo de 400 establecimientos, que serán admitidos por orden de presentación de las solicitudes que cumplan los requisitos.

La Navidad tradicional, protagonista del concurso

La temática elegida para esta edición será la Navidad tradicional, por lo que los comercios deberán decorar sus escaparates con propuestas que evoquen la estética y los recuerdos de las Navidades de antaño.

El objetivo municipal es recuperar elementos característicos de estas fechas, fomentar la creatividad de los comerciantes y convertir los negocios de proximidad en protagonistas de la ambientación navideña de los distintos barrios.

Los establecimientos seleccionados deberán tener instalados sus escaparates antes del 3 de diciembre y mantener la decoración expuesta, como mínimo, hasta el 5 de enero de 2027.

Quedan excluidas de la convocatoria las grandes cadenas comerciales, los negocios ubicados en grandes superficies y los establecimientos de hostelería y servicios.

Premios de hasta 3.000 euros para los mejores escaparates

Una de las principales novedades del certamen es la distribución de los participantes en tres zonas geográficas de la ciudad, tomando como referencia los códigos postales para conseguir un reparto equilibrado de los establecimientos.

En cada una de estas áreas se concederán cinco reconocimientos:

  • Primer premio: 3.000 euros. 

  • Segundo premio: 2.000 euros. 

  • Tercer premio: 1.000 euros. 

  • Dos accésits: 500 euros cada uno.

De esta forma, el Ayuntamiento destinará un total de 21.000 euros a los comercios premiados.

A esta cantidad se sumarán otros 3.000 euros para las asociaciones de comerciantes. Las entidades a las que pertenezcan los establecimientos ganadores del primer premio de cada zona podrán recibir una aportación adicional de 1.000 euros, siempre que también estén inscritas y cumplan las condiciones establecidas en las bases.

Un jurado especializado valorará las propuestas

La elección de los escaparates ganadores corresponderá a un jurado formado por especialistas en comercio y escaparatismo, representantes del sector y dos miembros designados por el Ayuntamiento.

Entre los aspectos que se tendrán en cuenta figuran la originalidad, la creatividad, la composición, el equilibrio visual y la calidad estética de las propuestas. También se valorará su capacidad para atraer clientes, la integración de la decoración con el establecimiento y la iluminación y visibilidad de los escaparates.

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