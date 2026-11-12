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A Coruña

El banco circular de los Cantones ya cuenta con asientos de madera

Es el más grande de todos los instalados durante la reforma, que acabará a finales de este año

Abel Peña
Abel Peña
12/11/2026 19:46
El banco circular con la base de madera
El banco circular con la base de madera
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Esta semana ya se han instalado los asientos de madera en el mayor banco que acogerán los Cantones, el de la exedra de la plaza de Mina. Este término arquitectónico es de origen griego y hace referencia a un banco semicircular, exento de un edificio. 

En el centro de este semicírculo se plantará un nuevo árbol, justo frente a la tienda Tezenis. Sin embargo, como dijo en una ocasión la alcaldesa, los árboles son lo último que se instala, y no está previsto que las obras culminen hasta finales de año. 

Aunque durante las obras se ha recolocado el viejo mobiliario urbano, también se ha introducido mucho nuevo. Por ejemplo, el nuevo asiento que se ha instalado entre el Obelisco y la tienda Mango, una gran maceta que alberga cuatro árboles y también un banco capaz de acoger a una docena de personas cómodamente.  

Exedra de la plaza de Mina de A Coruña

A la exedra de los Cantones ya solo le falta la madera

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Muchos de los bancos se agrupan en torno al Obelisco, incluido uno muy especial, una grada que se está construyendo ahora mismo sobre la salida del aparcamiento. Se crea así una plaza en el espacio que ocupaba la única zona verde de los Cantones que algunos echan de menos, como ha criticado el PP.

También se planteaba en el proyecto original instalar un banco circular alrededor del metrosidero que desapareció el mes pasado, tras meses de acusado deterioro. El árbol muerto fue sustituido por una encina. 

Recreación del aspecto final de los Cantones una vez hayan concluido las obras de urbanización, con la exedra rodeando un árbol solitario

‘Exedra’, la palabra que los coruñeses aprenderán al pasar por los Cantones

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