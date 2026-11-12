El Ayuntamiento retira del pleno la votación para pagar al arquitecto del mercado de Monte Alto

Inés Rrey, en el hemiciclo municipal Quintana

La alcaldesa, Inés Rey, retiró del orden del día del pleno que se está celebrando esta mañana, el reconocimiento extrajudicial de la deuda al arquitecto del nuevo mercado de Monte Alto, al que se le encargó de la redacción del proyecto mediante un simple contrato verbal, lo que es irregular. La cifra que se iba a votar era de 513.000 euros.

El grupo socialista (11 concejales) había llevado la cuestión a pleno porque, en un principio, contaba con el apoyo del BNG (4 concejales), suficientes en teoría para superar el bloque del PP (12 concejales). Pero dos de los ediles socialistas, Diana Cabanas (de baja) y Gonzalo Castro, estaban ausentes del hemiciclo y no podían votar. Es decir, que la cifra de votos a favor se reducía a 13.

Esto habría sido suficiente, en un principio, para superar al PP, así que la decisión del PSOE, tomada a última hora, se explica porque había perdido dos votos más. Si solo hubiera perdido uno, habría habido empate a 12, que la alcaldesa habría resuelto con el llamado 'voto de calidad', así que Inés Rey echó las cuentas y le salió once. Es decir, que dos concejales socialistas más, presentes en el hemiciclo, no estaban dispuestos a votar, probablemente, este reconocimiento de deuda de medio millón de euros.

Son públicas las tensiones internas que existen dentro del grupo socialista, y que han sido denunciadas por la oposición en numerosas ocasiones, que ha criticado la concentración de poder en torno a José Manuel Lage, concejal de Hacienda, de Planificación Estratégica y portavoz del Gobierno local. Dos antiguas concejalas socialistas, Eva Acón y Esther Fontán, habían denunciado ante el partido acoso laboral. El Ayuntamiento se ha limitado a señalar que que el asunto de la deuda se llevará al próximo pleno. Cuesitonado al respecto, el BNG confirmó que "non temos nada que ver coa retirada dese punto da orde do día". En cuanto al sentido de su voto, explicó que lo harán público cuando el asunto vuelva al pleno.

La deuda

En septiembre de 2016, el Gobierno de la Marea Atlántica publicó el concurso de ideas para la obra, que en ese momento solo tenía 3,8 millones de presupuesto. El arquitecto ganador del proyecto se llevaría el 7,5%, según el baremo del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG): 155.441 euros los cobraría por redactar el plan y otros 113.374 por la dirección de obra. O sea, algo más de 268.000 euros. El ganador fue Alejandro Álvarez.

El primer tropiezo fue que, tras licitarse el contrato en 2021, el presupuesto fue considerado demasiado bajo por las constructoras, que se enfrentaban a una galopante inflación y al alza de los costes en las materias primas, así que el concurso fue declarado desierto en 2022 y el Ayuntamiento tuvo que sacar otro nuevo y aprovechó para añadir la peatonalización de la calle Joaquín González, aledaña al mercado. Fue entonces cuando el Ayuntamiento encargó la redacción al mismo arquitecto, en lo que se considera un simple contrato verbal, una práctica prohibida.

Álvarez entró al proyecto en junio de 2022, cuando el presupuesto era de 10,4 millones. Es decir, el coste para las arcas municipales se había casi triplicado en apenas cuatro años, aunque el importe final, una vez concedida la licitación, fue de 9,9 millones de euros. Es decir, que la parte que se lleva el arquitecto, manteniendo el 7,5%, sería de 742.000 euros. Los otros 200.000 euros ya han sido abonados.