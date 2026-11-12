Diego González Rivas será el padrino de la Gran Recogida del Banco de Alimentos de A Coruña

Belén do Campo visita las instalaciones del Banco de Alimentos de A Coruña Moncho Fuentes

Este viernes, 13 de noviembre, y sábado, 14 de noviembre, se celebra, un año más, la Gran Recogida de los Bancos de Alimentos, la campaña solidaria más importante del año para este tipo de entidades y que esta vez tiene al médico coruñés Diego González Rivas como padrino.

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, junto a Manuel Mora, presidente del Banco de Alimentos de la provincia de A Coruña, visitó este jueves las instalaciones de la entidad, donde hizo un llamamiento a la participación de la ciudadanía en la Gran Recogida de Alimentos 2026, que se celebrará en los principales supermercados de la provincia y del resto de España.

Belén do Campo animó los coruñeses a implicarse en esta iniciativa solidaria, tanto colaborando como voluntarios durante algunas horas en los establecimientos participantes como realizando donaciones económicas o acercando alimentos. “Cada gesto cuenta y, entre todos, podemos ayudar a que miles de personas y familias que atraviesan dificultades hayan garantizado el acceso a una alimentación digna”, señaló.

La campaña, considerada la movilización solidaria más importante del año para los bancos de alimentos, tiene como objetivo superar los más de 200.000 kilos de productos recogidos en la edición anterior en la provincia de A Coruña. Para eso, contará con la participación de más de 500 supermercados y busca movilizar alrededor de 2.000 personas voluntarias que informen a los clientes y animen a colaborar. El padrino de esta edición es lo reconocido cirujano coruñés Diego González Rivas.

Diego González Rivas será el padrino de la Gran Recogida del Banco de Alimentos

La delegada subrayó que 26.000 son los posibles beneficiarios de la provincia de A Coruña que actualmente necesitan la ayuda del Banco de Alimentos. Además, puso de relieve que aunque descendió el número de personas en situaciones de exclusión social más severa o de gran dependencia, aumentó el de quien se encuentra cerca de esa situación y tienen dificultades para llegar a final de mes. Entre los productos más necesarios se encuentra la leche, además de alimentos envasados y productos que requieran poca preparación.

Las personas interesadas en participar como voluntarias pueden inscribirse a través del correo electrónico voluntarios@balrial.org o en el teléfono 604 001 206. Quien no pueda colaborar presencialmente también podrá realizar una aportación económica en las cajas de los establecimientos participantes.

Durante la visita, la delegada puso en valor “el trabajo incansable y decidido” que desarrolla el Banco de Alimentos de la provincia de A Coruña, especialmente a través de todos sus voluntarios, para combatir una carencia tan básica como la alimentaria y atender las necesidades de las personas y familias más vulnerables. Asimismo, destacó su capacidad para crear alianzas locales y movilizar entidades de iniciativa social, empresas y voluntariado alrededor de una estrategia basada en la solidaridad y en la colaboración.

En este sentido, recordó que el Banco de Alimentos de A Coruña cuenta con una amplia red de colaboración que le permite llegar cada vez la más personas. En 2025 amplió su cobertura hasta llegar a todos los municipios de la provincia y trabaja en colaboración con más de 144 entidades sociales.

La delegada agradeció especialmente la labor de las personas voluntarias que participan en las grandes recogidas, así como el compromiso de las empresas, organizaciones y particulares que colaboran durante todo el año para garantizar que las personas con menos recursos puedan cubrir sus necesidades alimentarias básicas. “La solidaridad no puede limitarse a unas fechas concretas. Es fundamental mantener este compromiso durante todo el año para que nadie quede sin un plato en la mesa y para que todas las personas puedan vivir con dignidad”, subrayó.

Belén do Campo destacó también la colaboración continuada de la Xunta de Galicia con la Federación Galega de Bancos de Alimentos y con el Banco de Alimentos de la provincia de A Coruña a través de la Consellería de Política Social y del fondo Gallego de Garantía Agraria (Fogga) de la Consellería de Medio Rural.

La delegada señaló que esta cooperación entre administraciones, entidades sociales y sector privado contribuye a reforzar la red de protección de las personas más vulnerables.

Finalmente, Belén do Campo reiteró el agradecimiento al Banco de Alimentos de la provincia de A Coruña por su labor y animó a toda la ciudadanía a sumarse a la Gran Recogida de este fin de semana, recordando que “detrás de cada donación hay una oportunidad para mejorar la vida de una persona y que, con la colaboración de todos, podemos construir una sociedad más justa, igualitaria y solidaria”.