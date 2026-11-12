El logo textil de Dia en homenaje a Zara Quintana

Juan Flórez ya tiene nuevo comercio. Se trata del supermercado Dia, que ha abierto sus puertas este jueves, 12 de noviembre, en el local en el que empezó su andadura Zara hace más de 50 años. Precisamente por ello, y para homenajear a la marca textil que ha puesto en el mapa mundial a la ciudad de A Coruña, Dia ha querido hacer un guiño a Inditex en su apertura: un gran logo del supermercado, pero realizado con fibras textiles.

Así se puede ver en uno de sus escaparates de Juan Flórez, 64, en una inauguración que desde Dia consideran "de un carácter especial" al ubicarse en el emblemático local comercial que en 1975 albergó la primera tienda de Zara del mundo, dando una nueva vida a un espacio estrechamente vinculado a la historia comercial y a la memoria de la ciudad. Una A Coruña que también está muy presente, ya que en otro de los lados de la tienda aparece una imagen de la Torre de Hércules.

La Torre de Hércules también está presente en la tienda Quintana

Tras el cierre del histórico establecimiento, el inmueble despertó un notable interés entre distintos operadores comerciales. Finalmente, la propiedad alcanzó un acuerdo de arrendamiento con Dia, cuya propuesta fue seleccionada por su apuesta por el comercio de cercanía y su capacidad para responder a las necesidades actuales del consumidor urbano, explican. La llegada de Dia permite así dar continuidad a la actividad comercial de uno de los espacios más representativos de A Coruña, contribuyendo a mantener el dinamismo de esta céntrica zona de la ciudad y manteniendo su papel como punto de referencia para ciudadanos y visitantes.

En palabras de Diego Rey, director regional de Dia en Galicia: “Abrir un supermercado en pleno corazón comercial de A Coruña, tiene un significado muy especial para Dia. No solo llegamos a una ubicación emblemática, que forma parte de la historia de la ciudad por haber acogido la primera tienda de Zara del mundo, sino que tenemos la oportunidad de iniciar una nueva etapa en este espacio. Queremos hacerlo con una propuesta de compra cercana, completa y asequible, que responda a las necesidades de los vecinos y contribuya a mantener la vitalidad comercial de la zona”.

¿Cómo es la tienda?

El nuevo supermercado cuenta con una superficie de sala de ventas de 260 metros cuadrados, y un surtido de alrededor de 3.000 referencias. Con esta propuesta, la compañía busca acercar una compra completa, fácil y asequible a los vecinos y visitantes de esta céntrica zona de A Coruña.

Juan Flórez suma el octavo Dia de la ciudad Quintana

Con esta apertura, Dia suma su octava tienda en la ciudad de A Coruña, la número 42 en la provincia y ya suma más de 100 establecimientos en Galicia, donde cuenta con más de 50 franquicias y más de 600 empleados, entre tiendas, oficinas y almacenes. Además, su servicio de compra online alcanza al 60% de la población gallega.

El nuevo supermercado también supone un impulso al empleo y la dinamización económica local, con un equipo de catorce trabajadores, diez de ellos de nueva contratación.

Entre las novedades de este nuevo supermercado destaca la incorporación de una sección Hot Dog, que amplía la oferta del establecimiento y constituye uno de los elementos diferenciales de esta nueva tienda.

Así es por dentro el supermercado Dia que coge el testigo del primer Zara del mundo Más información

Para dar la bienvenida a los vecinos, Dia ofrecerá un 25% de descuento en fruta y verdura, panadería y bollería, del 12 de noviembre al 8 de diciembre de 2026. Además, los clientes que realicen sus compras con la tarjeta Club Dia entre el 12 de noviembre y el 15 de diciembre de 2026 acumularán un 5% del importe de sus compras en Mi Monedero2, disponible a partir del 20 de diciembre y con un límite de 50 euros acumulados.

El horario de apertura al público de esta nueva tienda será de lunes a sábado, de 09.00 a 21.30 horas, y los domingos, de 10.00 a 21.00 horas.