Coruña Imposible | Un nexo administrativo y un ‘barrio-parque’: las sombras inacabadas del polígono de Elviña

Plano del plan parcial de la cuarta fase de Elviña del año 1967 Archivo profesional de Julio Cano Lasso

Largo y tendido se ha escrito del proceso de creación del polígono de Elviña. Pero no tanto de los planes relacionados con el enorme proyecto, ideado en los 60, que nunca llegaron a materializarse. Desde un gran centro administrativo en lo que hoy es Os Mallos a un ‘barrio-parque’ descomunal que habría conectado el actual barrio de Elviña con el puente de A Pasaxe.

Del proyecto da buena cuenta Francisco Díaz Gallego, arquitecto y concejal de Urbanismo. Dentro de la insólita tercera fase de Elviña, que levantó varios edificios alrededor de la zona de San Pedro de Mezonzo, quedó una idea sin plasmar: un gran nexo administrativo entre la vieja y la nueva Coruña. “Era un proyecto de Ignacio Bencansa que pretendía descentralizar todo el poder administrativo del centro hacia afuera”, apunta Díaz. “La reflexión era que, si la ciudad se iba a duplicar hacia afuera (según preveía el Plan General del 67, A Coruña habría tenido unos 600.000 habitantes en torno al año 2000), también habría que mover la administración hacia un punto central entre la vieja ciudad y las nuevas partes construidas”, explica.

Coruña Insólita | Elviña, el barrio de fronteras confusas que conserva sus ‘fases’ Más información

Así, se trazó en la actual plaza de Madrid (en Os Mallos, cerca de la gasolinera de Alfonso Molina, anteriormente llamada plaza del Espino) “un edificio administrativo para el Ayuntamiento, pero también un edificio de la Diputación Provincial, del Gobierno Civil...”. Algo similar al edificio de la Xunta que sí se construyó en la primera fase de Elviña, pero a lo bestia. Como curiosidad, la pequeña y desconocida plaza de Madrid alberga desde principios de los 90 una estatua de Rosalía de Castro del escultor Manuel Ferreiro Badía que nunca se llegó a inaugurar.

Coruña Insólita | La escondida estatua de Rosalía que nunca llegó a ser inaugurada Más información

Mucho más desmedida era la ambición de la cuarta y fallida fase de Elviña, de la que no llegó a levantarse ni una sola piedra, y que habría cambiado A Coruña tal y como la conocemos. “Habría sido una ciudad mucho mejor”, resume Díaz. La idea era unir la actual segunda fase de Elviña con la zona de A Pasaxe rodeando la avenida de Alfonso Molina, la arteria que atraviesa toda esta zona, de nuevos polígonos de viviendas y calles. Con una peculiaridad: se habría llenado esta nueva macrozona con parques y zonas verdes, arboladas, para crear una suerte de ‘barrios-parques’, en la línea del Barrio de las Flores.

La cuarta fase

El proyecto fue de Julio Cano Lasso, “uno de los mejores técnicos que había en el momento en España, especializado en el paisaje, y que tenía esa idea de que fuese un ‘barrio-parque’, que las construcciones y el urbanismo se adaptasen a la topografía”. “Por ejemplo, la mayoría de las calles no tenían fondo, para que el tráfico rodado no se quedase allí. Era una idea parecida a la del Barrio de las Flores, donde tampoco puedes entrar a los bloques con el coche, sino que tienes que circunvalarlo y entras si vas a un edificio concreto, pero a lo bestia, porque era un proyecto inmenso”, manifiesta el arquitecto.

Era un plan, además, unitario: “La ciudad y especialmente esa zona ahora mismo están hechas como de retazos de distintas épocas. Está Matogrande por su lado con un tipo de urbanismo extraño, por otro lado Someso, ahora Xuxán por otro... Aquel proyecto, al final, ordenaba toda la ciudad desde la primera y la segunda fase de Elviña hasta el puente de A Pasaxe”. “El proyecto de Cano Lasso habría dado una imagen mucho más unitaria a todo”, insiste.

Coruña Imposible | De la tragedia al hormigón: la idea para construir el puerto exterior en As Yacentes Más información

“Se quería llevar al paroxismo una idea que, en sí misma, ya estaba en el núcleo del polígono de Elviña. Esto es: crear un barrio amplio, lleno de espacios verdes”, valora. “Con Elviña, al final, la idea se fue pervirtiendo mucho con el tiempo, pero el proyecto original, también de Cano Lasso, aunque el que se hizo fue el de Manolo Gallego sobre ese, tenía calles peatonales”, explica. “Es fácil verlo en Rafael Alberti (primera fase) o Bugallal Marchesi (segunda fase), calles simétricas con soportales que en el proyecto original eran peatonales, con bloques ya pensados para ello, para abrirse a la calle, y para dejar el tráfico rodado fuera”, dice Díaz.

Algo quedó. “Elviña actualmente es un barrio que tiene unos estándares de espacios libres y de arbolado tremendos, que no tiene ninguno otro de la ciudad”, afirma. “Elviña tiene una calidad de vida muy buena. Habrá viviendas mejores o peores, pero a nivel de urbanismo, de tener los bloques bien orientados, de disponer de plazas de aparcamiento o equipamientos, es genial”, concluye. Con el proyecto de la cuarta fase, suponemos, lo habría sido incluso más.