Correos ofrece en A Coruña cestas de Navidad con envío gratuito

Productos de la cesta de Navidad de Correos

Correos ofrece ya en A Coruña cestas de Navidad para que los ciudadanos interesados puedan adquirirlas y, si lo desean, enviarlas directamente al domicilio que indiquen. Las oficinas postales coruñesas ponen en marcha este servicio que facilita a los vecinos encargar una cesta para sus reuniones familiares o para enviar como regalo a las personas que decidan.

Correos ofrecen en las oficinas una selección de cestas que permite elegir el surtido de productos que mejor se adapte a las necesidades de cada uno. Con el objetivo de que el servicio sea lo más cómodo posible, a la hora de comprar la cesta se podrá elegir la entrega en su propio domicilio o enviarla a la dirección que se desee y Correos se encargará de hacerlo sin coste adicional.

La oferta de cestas navideñas es otro de los servicios con los que Correos pretende facilitar el día a día de los ciudadanos, aprovechando la capilaridad y la cobertura territorial de la red de oficinas.