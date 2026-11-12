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A Coruña

Bar Sanín de A Coruña, donde los legionarios de la cunca lo tienen claro: “Ave César, bebetorium te salutam”

La leyenda de la cunca más antigua resume a la perfección el espíritu del local, prácticamente un paradigma de bar de otro tiempo en el que crecieron varias generaciones

Guillermo Parga
Guillermo Parga
12/11/2026 20:06
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Habituales del Sanín, este jueves
Patricia G. Fraga
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Del mismo modo que el Café Europeo y el Comercial de Madrid inspiraron el de Doña Rosa para 'La Colmena' de Cela, el Sanín es un molde perfecto para clonar en serie los bares de toda la vida de A Coruña. Esos en los que se daba el buenos días al entrar y en los que cada cliente parece parte de un equipo de figuración, con un sitio prácticamente adjudicado. Nunca les gustó demasiado a las madres la relación entre niños y bares, pero del dicho al hecho hay un trecho y muchas generaciones de coruñeses se crearon correteando entre los bidones y el serrín de este pequeño pero histórico espacio del número 66 de la calle Orzán.

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Fundado en 1954, lo de Sanín parece uno más de esos chascarrillos llenos de retranca que suponen el idioma más habitual entre cunca y cunca. Que por cierto, incluso el vaso en el que se toma el vino es una cuestión de galones. Casi en clave castrense, los más veteranos y habituales dejan sus 'armas' colgadas de la pared. Entre las pinturas de guerra destaca el escudo del Deportivo, además de una rara avis de un 'valiente' que estampó el del Celta en su cunca. "Nació allí, ¿qué le va a hacer? Somos un bar democrático", espeta la propietaria, Teresa Mosquera, mientras más de uno perjura eso de "de esa cunca no beberé". La hostelera, que lleva más de tres décadas al frente, enseña orgullosa una que reza: "Ave Cesar, bebetorium te salutam", acompañado de un fecha en números romanos: 1912. Es el año de nacimiento de un cliente de toda la vida, ya fallecido, al que sus descendientes honran todavía bebiendo del legado familiar.

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Es una de las muchas historias que encierra una tasca, o bar de toda la vida, que es como los grandes grupos de música: no necesita de fuegos artificiales ni montajes para Instagram para conquistar. Aquí la riqueza está en la conversación, pero también muchas veces en el silencio. "Aquí la mayoría de los clientes se llaman José", ironiza Mosquera sobre esa mezcla del anonimato y cercanía. Sobre lo que los modernos llaman el revival de las tascas, y que llena de nuevas generaciones su local durante el fin de semana, sentencia: "Tengo los clientes fijos de todos los días y la juventud el fin de semana. Me quedo con los que se comportan, de unos y otros, pero lo mejor es que la gente sigue viéndonos como un sitio de toda la vida, al que venían sus padres y al que muchos ahora vienen como padres".

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Las cuncas de los veteranos, incluida una con el escudo del Celta
Patricia G. Fraga

Por otra parte, frente a esa legión de fieles y bebedores del día a día, el Sanín representa también la resistencia a la modernización. Y el concepto no se refiere a las divisas ancladas en el pasado que cuelgan del techo, protegidas de la descomposición por un cristal y atacadas por el humo del tabaco de otro tiempo. No. Contra lo que resiste el Sanín es frente al pago con tarjeta, incluso con un discurso que firmaría alguien más rojo que los mofletes de quien se baja una jarra. "Aquí las cantidades son muy pequeñas, y tener que darle comisión a alguien que no conozco no me gusta. Una persona toma dos cuncas, invita a otras dos...", reconoce Mosquera, quien prefiere no hablar de un relevo inmediato. Y es que el Sanín, ese templo, parece cada vez más atemporal.

Bar Sanín (Calle Orzán 66)

FUNDACIÓN: 1954 
PRECIO VINO: 0,90 € 
PRECIO JARRA: 3,60 €
PINCHO MÁS HABITUAL: Queso con anchoa
LITROS POR SEMANA: 260 
CLIENTE MÁS HABITUAL: “Aquí la mayoría se llama José, ya podemos montar una familia”

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